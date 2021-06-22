UEFA'dan Murat Ilgaz'a ikinci görev!
UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İsveç ile Polonya arasında 23 Haziran'da oynanacak oynanacak E Grubu maçında görev yapacak.
UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İsveç ile Polonya arasında 23 Haziran'da oynanacak E Grubu maçında görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Murat Ilgaz, Rusya'nın Saint Petersburg Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Murat Ilgaz, önceki günlerde EURO 2020'de Finlandiya ile Belçika arasında oynanan B Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapmıştı.
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