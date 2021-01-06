Uffizi Galeri, Dante'nin ölümünün 700. yıl dönümünde çevrimiçi sergi düzenliyor

06 Ocak 2021 Çarşamba, 11:50

Artfulliving'in aktardığı habere göre, ölümünün 700. yılında şairin anısına İtalya’da pek çok farklı etkinlik düzenleniyor. Bunlardan biri de Uffizi Galeri’nin internet sitesinde yayımladığı ve ücretsiz erişilebilen “A riveder le stelle” başlıklı Dante Alighieri sergisi.

Müzenin internet sitesinde yayımlanan sergide “İlahi Komedya”nın “Cennet”, “Cehennem” ve “Araf” bölümlerine dair 88 adet çizim Federico Zuccari tarafından 1586-1588 yılları arasında İspanya’da yaşadığı sırada tamamlandı. Bu sergi ile beraber çizimler halka üçüncü kez açılırken ilk kez koleksiyonun tamamı paylaşıldı.

Çizimler, ilk kez Dante’nin 600. doğum gününde yani 1865’te Floransa’da bir seçkide gösterildi. Daha sonra 1993’te tekrar Abruzzo’da bir sergide sergilendi. Müze çizimlerin hassas koşullarda saklanması gerektiğini söyleyerek pek gün yüzüne çıkarmadı. Uffizi direktörü Eike Schmidt geçen süreçte bu çizimlerin sadece birkaç bilim adamı tarafından görüldüğünü söyledi.

Rönesans döneminin başarılı sanatçılarından Federico Zuccari, Floransa’daki Santa Maria del Fiore’nin kubbesine yaptığı fresklerle tanınıyor. “İlahi Komedya” çizimleri, 1609’daki ölümünün ardından, sanatçının bir zamanlar adına çalıştığı asil bir aile olan Orsinis’e ve ardından Medicis’e kaldı. 1738’de Uffizi tarafından satın alındı.

“A riveder le stelle” başlıklı çevrimiçi sergiye şuradan erişilebilir.