Ufuk Uras'ın 'islamofobi' paylaşımına Edizer'den destek geldi: "Güvenle buluşulabilecek insan modeli"

10 Haziran 2021 Perşembe, 19:48

Eski milletvekili ve akademisyen Ufuk Uras'ın Türkiye'yi "dünyada islamofobinin merkezi" olarak ilan ettiği sosyal medya paylaşımına Menzil cemaatine yakınlığıyla bilinen doktor Ali Edizer'den destek geldi.

Uras, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında Kanada'nın Ontario eyaletinde meydana gelen saldırı üzerinden şu ifadeleri kullanmıştı:

"İslamofobi Kanada'da bir aileyi katletti. Kanada toplumunun cinayete ortak tepkisi insanlik adina çok etkileyiciydi. Dünyada islamofobinin en yaygın olduğu yerin, sanıldığının aksine Batı değil de Türkiye olmasinin nedenleri üzerine etraflica düşünmekte fayda yok mu?"

Ufuk Uras'ın bu paylaşımı üzerine, özellikle Medeni Kanun'a karşı söylemleriyle büyük tepki çeken ve laiklik karşıtlığıyla bilinen Ali Edizer, Uras'ın tweet'inin görselini paylaşarak şöyle yazdı:

"Şahsiyetli bir duruş. Nazik bir üslup. Bizim gibi inanıp bizim gibi yaşamasa da "ortak ülke" paydasında güvenle buluşulabilecek insan modeli. Arzu ettiğimiz siyasî dil budur..."

Hakkında açılan soruşturma kapsamında GATA'daki görevinden açığa alınan Edizer'in 9 Mart 2021’de Ankara Güdül Devlet Hastanesi’nde yeniden göreve başladığı ortaya çıkmıştı.



















