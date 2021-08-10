Uğur Dündar'dan Bakan Pakdemirli'nin danışmanları hakkında bomba iddia

10 Ağustos 2021 Salı, 22:48

Sözcü yazarı, gazeteci Uğur Dündar, KRT TV'de katıldığı programda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin danışmanları hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Dündar, Pakdemirli'nin 49 danışmanla görev yaptığını ifade etti. Pakdemirli'nin iki danışmanın suç makinesi olduğunu söyleyen Dündar, ''Arif Barata hakkında 47, Metin Çamlı hakkında 64 suç kaydı var'' dedi.

"BÖYLE BİR REZALET OLABİLİR Mİ?"

Dündar'ın açıklamaları şu şekilde: