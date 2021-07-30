Uğur Dündar'dan Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım: 13 uçak almak için para var

30 Temmuz 2021 Cuma, 11:55

Gazeteci Uğur Dündar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ilişkin eleştirilerde bulundu. Saray'ın harcamalarına anımsatarak yeterli sayıda yangın söndürme uçağı olmadığını belirten Dündar, "Cumhurbaşkanlığına 13 uçak almak için para var" tepkisini gösterdi.

Dündar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"13 UÇAK ALMAK İÇİN PARA VAR"

Cumhurbaşkanlığına 13 uçak almak için para var. Saraylar yaptırmaya para var. Bakanların Kıbrıs'a 8 ayrı özel uçakla gitmelerine para var. Yeterli sayıda yangın söndürme uçağı almaya para yok!..