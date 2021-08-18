Uğur Dündar'dan Nagehan Alçı'ya gönderme
Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve köşe yazarı Nagehan Alçı'nın tartışmasına göndermede bulundu.
Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'ya göndermede bulundu.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Nagehan Alçı arasındaki tartışma devam ederken Uğur Dündar da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"YANDAŞ KALEMİN DEĞERLİ CEYHAN'A BUNAK DEMESİ.."
Alçı'nın, Ceyhan için "demans" demesine göndermede bulunan Dündar, "Yandaş bir kalemin değerli Prof. Mehmet Ceyhan'a bunak demesi, aklıma ünlü ruh hekimi Mazhar Osman'ı getirdi.Biri Mazhar Osman'a "Hocam size deli diyorlar" deyince, Hoca; "Sizin bana deli demeniz bir anlam ifade etmez. Ama ben size deli dersem, akıl hastanesine yatarsınız!" demiş" ifadesinde bulundu.
Yandaş bir kalemin değerli Prof. Mehmet Ceyhan'a bunak demesi, aklıma ünlü ruh hekimi Mazhar Osman'ı getirdi.— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) August 18, 2021
Biri Mazhar Osman'a "Hocam size deli diyorlar" deyince,Hoca;"Sizin bana deli demeniz bir anlam ifade etmez. Ama ben size deli dersem, akıl hastanesine yatarsınız!" demiş.
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