UKOME'den elektrikli scooter'larla ilgili karar
İstanbul'da elektrikli scooter'lara yönelik düzenlemeler içeren yönerge UKOME toplantısında reddedildi.
İstanbul'da kullanılan elektrikli scooter'lara getirilecek düzenlemelerle ilgili yönerge İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında reddedildi.
UKOME'nin geçen ay gerçekleştirilen toplantısında, İstanbul'da ticari olarak kullanılan elektronik kaykaylarla ilgili teklif de görüşülmüş ve yapılan görüşme sonucunda alt komisyona yollanmıştı.
Alt komisyon üyelerinin görüşleri doğrultusunda değişiklikler yapıldı. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında tartışılan "Elektrikli Kaykay Paylaşım Sistemi Yönergesi" oy birliği ile reddedildi.
Yönerge üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla da koordineli çalışma kararı alındı.
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