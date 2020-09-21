Ukrayna hem kadınlarda hem erkeklerde birincilik kürsüsüne çıktı

21 Eylül 2020 Pazartesi, 14:03

Kadınlar yarı finalinde ilk maçta Aurora Mattavelli-Margherita Tega (İtalya) ile karşılaşan Anna Chechelnytska-Dana Romaniuk (Ukrayna) 2-0 yenerek finale çıktı. Diğer yarı final maçında da Anouk Kressler-Lea Toschini (İsviçre) ile karşılaşıp maçı 2-0 kazanan Anhelina Khmil-Tetiana Lazarenko (Ukrayna) finale yükseldi.

Ukrayna’nın finaldeki iki takımını mücadelesini de Anna Chechelnytska-Dana Romaniuk’u, Anhelina Khmil-Tetiana Lazarenko 2-0 yenerek altın madalyaya uzandı. Üçüncülük kürsüsüne de Aurora Mattavelli/Margherita Tega (İtalya) çiftini yenen Anouk Kressler-Lea Toschini (İsviçre) çıktı.

Erkekler yarı final ilk karşılaşmasında Yevhenii Boiko-Vladyslav Omelchuk (Ukrayna), Rusya’dan Vladislav Panchenko-İvan Chuprinov’u 2-0 dize getirip adını finale yazdırdı. İkinci yarı final maçında da Rusya’dan Egor Zharovin-Vitaly Markov ikilisini zorlu maçta 2-1 mağlup eden Letonya’dan Kristians Fokerots-Karlis Abelitis finale çıktı. Final maçında Yevhenii Boiko-Vladyslav Omelchuk (Ukrayna), Letonya’dan Kristians Fokerots-Karlis Abelitis’i 2-0 yenerek şampiyon oldu. Üçüncülük maçında Rusya’nın iki ekibi karşılaştı. Vladislav Panchenko-İvan Chuprinov, Egor Zharovin-Vitaly Markov’u yenerek üçüncü oldu.

U22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası 24-27 Eylül tarihleri arasında yine Selçuk Pamucak Plajı’nda yapılacak.



