Ukrayna hem kadınlarda hem erkeklerde birincilik kürsüsüne çıktı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) U-18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası’nın son gününde şampiyonlar belli oldu.
Kadınlar yarı finalinde ilk maçta Aurora Mattavelli-Margherita Tega (İtalya) ile karşılaşan Anna Chechelnytska-Dana Romaniuk (Ukrayna) 2-0 yenerek finale çıktı. Diğer yarı final maçında da Anouk Kressler-Lea Toschini (İsviçre) ile karşılaşıp maçı 2-0 kazanan Anhelina Khmil-Tetiana Lazarenko (Ukrayna) finale yükseldi.
Ukrayna’nın finaldeki iki takımını mücadelesini de Anna Chechelnytska-Dana Romaniuk’u, Anhelina Khmil-Tetiana Lazarenko 2-0 yenerek altın madalyaya uzandı. Üçüncülük kürsüsüne de Aurora Mattavelli/Margherita Tega (İtalya) çiftini yenen Anouk Kressler-Lea Toschini (İsviçre) çıktı.
Erkekler yarı final ilk karşılaşmasında Yevhenii Boiko-Vladyslav Omelchuk (Ukrayna), Rusya’dan Vladislav Panchenko-İvan Chuprinov’u 2-0 dize getirip adını finale yazdırdı. İkinci yarı final maçında da Rusya’dan Egor Zharovin-Vitaly Markov ikilisini zorlu maçta 2-1 mağlup eden Letonya’dan Kristians Fokerots-Karlis Abelitis finale çıktı. Final maçında Yevhenii Boiko-Vladyslav Omelchuk (Ukrayna), Letonya’dan Kristians Fokerots-Karlis Abelitis’i 2-0 yenerek şampiyon oldu. Üçüncülük maçında Rusya’nın iki ekibi karşılaştı. Vladislav Panchenko-İvan Chuprinov, Egor Zharovin-Vitaly Markov’u yenerek üçüncü oldu.
U22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası 24-27 Eylül tarihleri arasında yine Selçuk Pamucak Plajı’nda yapılacak.
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