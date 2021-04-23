ultrAslan istifa istedi, Galatasaray taraftarı, tecrübeli hocanın arkasında durdu
UltrAslan'ın adı Sedat Peker'le anılan lideri Sebahattin Şirin, twitterdan Galatasaray Başkanı Cengiz ve Fatih Terim'i istifaya davet edince üyeler tepki koydu.
Galatasaray’ın Trabzonspor’la berabere kaldığı maçın ardından Sarı-Kırmızılıların taraftar grubu ultrAslan’ın lideri Sebahattin Şirin’in teknik direktör Fatih Terim’i istifaya çağırması tartışmaları beraberinde getirdi. Terim’in, 29 Mayıs’taki başkanlık seçimi öncesi, bazı çevreler tarafından kasıtlı olarak yıpratılmaya çalışıldığı iddiası son dönemde camiada sıkça konuşuluyordu.
TARAFTAR SAHİP ÇIKTI
Geçmişte Fatih Terim’e sürekli destek veren ultrAslan’ın, Galatasaray’ın hâlâ şampiyonluk şansının bulunduğu dönemde bu tavrı takınması soru işaretleri yarattı. Sarı-Kırmızılı taraftarların büyük bölümü sosyal medyada tecrübeli hocaya, “Evlatların seninle hocam”, “İmparator Fatih Terim”, “Sonsuza dek Terim” mesajlarıyla destek verdi. Galatasaray teknik heyeti de sosyal medya hesaplarından Terim’in fotoğraflarını paylaştı.
‘DERİN YALNIZLIK’ ŞİMDİ ANLAŞILDI
Fatih Terim, 13 Ocak’taki Malatya maçından sonra “Çok derin bir yalnızlık hissettim. Kişilere, gruplara değil, benim burada G.Saray’a sözüm var” diyerek aslında aylar önce bu duruma ışık tutan bir açıklama yapmış; o günlerde bu sözler, Sarı-Kırmızılı yönetimi kastettiği şeklinde algılanmıştı.
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