Galatasaray'da yönetim sustu, muhalefet Terim ve Başkan Cengiz'i savundu
Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, yönetim ve Fatih Terim'i istifaya davet eden taraftar grubunun liderine tepki gösterdi.
Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, Trabzonspor maçı sonrası taraftar grubu lideri Ultraslan lideri Sabahattin Şirin'in sosyal medya üzerinden Mustafa Cengiz yönetimi ve teknik direktör Fatih Terim'i istifaya davet etmesine tepki gösterdi. İsim kullanmayan Hamamcıoğlu'nun bu çıkışı, "Yönetim sustu, başkan adayı konuştu" şeklinde yorumlandı.
Kamuoyuna duyuru adı altında yapılan açıklamada Hamamcıoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray Kulübü Başkan adayı olarak; kulübümüzün tüm idari, mali ve sportif faaliyetlerinin ve bunlarla ilgili alınacak kararların ve sorumluluklarınen yüksek irade olan Genel Kurulumuz tarafından seçilen Yönetim Kurulu'na ait olduğunu, bunun dışında herhangi bir oluşumunve veya temsilcinin haddini aşan provokatif beyanlarının değerlerimizle hiç bağdaşmadığını ve kabul edilemez olduğunu beyan ederim."
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