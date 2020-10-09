Uluslararası İzmir Film Festivali’nde oy rekoru
Bu yıl 3'sü düzenlenen Uluslararası İzmir Film Festivali’nde oy rekoru yaşandı. Türk sinemasını 169 ülkeyle buluşturan festivalde bu yıl halk oylaması rekoru kırıldı. 22-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenen festivalde 5 milyon 363 bin 27 kişi oy kullandı.
ASİTEM tarafından düzenlenen etkinlikte ASİTEM Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği Başkanı Muammer Sarıkaya oylama sonrası verileri aktardı. ASİTEM’in verilerine göre bu yıl en fazla oy İsrail’den geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle yapılan festivale ilişkin Sarıkaya
“Türkiye’den kullanılan yüzbinlerce oya karşılık, İsrail’den 26 bin 757 tekil oy kullandı. Bizim için de sürpriz bir şekilde İsrail en sıkı Uluslararası İzmir Film Festivali takipçisi oldu. Sonrasında Mısır’da ise 25 bin 893 oy kullanılırken sıralama kapsamında ilk 10 ülkenin devamında; Suudi Arabistan’dan 15 bin 810 oy, Romanya’dan 11 bin 898 oy, Amerika Birleşik Devletleri’nden 11 bin 565 oy, Arnavutluk’tan 9 bin 622 oy, Irak’tan 9 bin 329 oy, Fransa’dan 8 bin 821 oy ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden 8 bin 352 oy kullanılmış.” dedi.
“Bu noktada tarihin her döneminde kültürel bir köprü olan İzmir’in festivalimiz sayesinde oy kullanan 5 milyon dan fazla kişi ile sitemizi ziyaret eden 20 milyondan fazla kişiye ulaştığını görmek oldukça gurur verici. Bu süreçte kenetlenerek bizlere destek veren başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere tüm kamu kurum ve diğer destekçilerimize sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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