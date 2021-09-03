Uluslararası ZurnaZen Festivali 6 Eylül’de başlıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6’ıncısı düzenlenecek olan Uluslararası ZurnaZen Festivali 6 Eylül'de başlıyor. Menteşe, Marmaris, Datça ve Milas ilçelerinde düzenlenecek olan zurnazen festivalinde 22 sanatçı sahne alacak.
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin organizoasyonu olan Uluslararası ZurnaZen Festivali başlıyor. Bu yıl 6’ıncısı düzenlenecek olan Uluslararası ZurnaZen Festivali 6 Eylül Pazartesi günü Menteşe’de Prof. Dr. Şadan Gökovalı açık hava tiyatrosunda başlayacak. 7 Eylül'de Marmaris’te 19 Mayıs Gençlik Meydanı, 8 Eylül'de Datça Cumhuriyet Meydanı ve 9 Eylül'de Milas Atapark meydanında gerçekleşecek. Festivalde 22 sanatçı sahne alacak.
Festivale Türkiye’den Adem Yılmaz, Ahmet Şevket Kaya, Ali Özer, Buğra Kutbay, Deniz Yıldız, Erman Çalgıcı, Ersin Sergen, Eyüp Girgin, Göksel Güçlü, Gürkan Girgin, Halil Çokyürekli, Ünal Yörük, Yılmaz Sergen, Barış Kop, Barış Cem Sungur, Halil Çeşmecioğlu, Kenan Berke Özer,Mert Can Oktay, Numar Barış Eriş, Sezgin Yaman, Tolga Akkaya, Ufuk Çağlar Yörük, Umur Mereç Öztürk ve Yunus Atış katılacak. Uluslararası ZurnaZen Festivaline Abdı SULIMANOV Makedonya’dan, Demir KURTOV Bulgaristan’dan, Fagan ALASGAROV Azerbaycan’dan ve Manuel Sabate BENACH İspanya’dan katılıcak.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası ZurnaZen Festivalinin 7 Eylül Marmaris ayağında ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici sahne alacak.
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