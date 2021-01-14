Ümit Özdağ: Basın yoluyla tehditler geliyor

14 Ocak 2021 Perşembe, 12:29

İYİ Parti'den ihraç kararı mahkeme tarafından iptal edilen Ümit Özdağ, TBMM’de basın açıklaması düzenledi. Özdağ’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:





HİÇ UNUTMAYACAĞIM ŞEYLER VAR, AFFETMEYECEĞİM

İYİ Parti’den ihraç edilmeme gerekçe olarak gösterilen her açıklamalarımın, her kelimesinin arkasındayım. 20 Eylül 2020’de yapılan İYİ Parti Kongresi sonrası başlayan ve zaman zaman çok sert açıklamalar ve hakaretlerle devam eden süreç yaşandı. Bunların bir bölümünü unutacağım, ama hiç unutmayacağım şeyler var. Ben İstanbul’da ikinci bölge milletvekiliyim. İstanbul ikinci bölgeye, İstanbul İl Başkanı tarafından İstanbul birinci bölgede yaşayan bir kişi koordinatör olarak atandı. Bu kişinin koordinatör olarak atanmasının tek nedeni bana ve babam Muzaffer Özdağ’a sosyal medya üzerinden küfreden şer… olmasıydı. Bu atamayı, atayanları, görevden alınması için yaptığım talebimi görmemezlikten geleni hiç affetmeyeceğim.

UĞUR POYRAZ’IN HİÇBİR SİYASİ TECRÜBESİ YOK

İYİ Parti içinde kötü bir yönetim tarzı olduğuna dair eleştirilerim olmuştur. Fakat daha disiplin sürecinin nasıl işletilmesi gerektiğini bilmeyen İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz maalesef 2015 yılında AKP’den aday adayı olarak başvurusu dışında hiçbir siyasi tecrübesi olmayan bu kişi partimizin en kritik koltuklardan birine oturuyor. Dün katıldığı bir televizyon programında, ‘28 günde mahkeme karar verdi, Türk yargısının sürati ne mutluluk verici bir gelişme’ dedi. Uğur Poyraz, şunu söylemek istiyor: Yargı taraflı davranarak çok hızlı karar verdi, burada siyasi bir müdahale var. Bu büyük bir yalan. Yargı bu konuda, Siyasi Partiler Kanunu’nun 57. maddesine göre 30 günde karar vermek zorunda ve 28 günde karar verdi. Yargının hızlı çalışması, taraflı davranması söz konusu değil. Bunu televizyonda söyleyeceğine, bu dosyada vekaleti vardı, kendisi gelip arkasında dursaydı. İhraç davası açmayı bilmediği için mahkeme, sürenin bitiminden iki gün önce davayı iptal etti.

TEHDİTLER GELİYOR

İhraç kararı ile ilgili söyleyeceğim son şey 81 il başkanı içerisinde bir tek Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ Hanımefendi ‘konu mahkemeye intikal etmiştir, mahkemenin sonucunu bekleyeceğim ve Sayın Özdağ’ın ihraç edilmesi için imza vermeyeceğim’ dedi. Bütün baskılara direndi, kendisiyle tanışıklığım yok, vicdanına uygun davrandı. Muğla’ya giderek kendisine teşekkür edeceğimi ifade etmiştim. Bu basın toplantısından sonra Muğla’ya yola çıkacağım. Bana yönelik basın yoluyla tehditler geliyor, eğer gidersem gereken yapılacakmış, bu arada Muğla İl Teşkilatı’na baskılar yapılarak dün gece 45 kişi istifa ettirildi ve İl Başkanı tehdit edildi. İl Başkanı biraz önce bana mesajla, iki sivil polisin kendisini evden alıp partiye götüreceğini bildirdi. Bir mahkemenin almış olduğu karara herkes saygı duymalı. Ben bu basın toplantısını İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak yapıyorum. Mahkeme kararını alır almaz İYİ Parti Grubu’na bu basın toplantısını yapacağıma dair bilgi verdim. İYİ Parti Milletvekili olarak Muğla İl Başkanı’mızı ziyaret edeceğim. Benim tavsiyem herkesin hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi içine sindirmesidir. İYİ Parti demokrasi mücadelesi sonrası kurulmuştur.

ENGİN ALTAY AÇIKLAMASI

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’a soru soruldu. Engin Altay da “İYİ Parti içinde atılmış bir fitne” diyerek cevap verdi. Engin Altay acaba İYİ Parti tüzüğünü okudu mu? İhraç kararını ve içindeki belgeleri okudu mu? Sanıdım iki soruya vereceği cevap hayır olacaktır. Üçüncü bir belge daha var. Mahkemenin kararı. Bunları okumadan böyle bir açıklama yapmak, en basit ifadeyle kasaba politikacılığıdır. Engin Altay, yerlerine kayyum atanan HDP’li, terör örgütü ile bağlantılı belediye başkanlarının hukukunu savunuyor. HDP’li vekillerin hukukunu da savunuyor da, Türk milliyetçisi, Atatürkçü Ümit Özdağ’ın hukukunu savunmuyor, siyasi bir iftira ile infaz ediyor. Engin Altay, beni AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın fitne aracı olarak suçluyor. Kendisine Türk milleti önünde en içten teessüflerimi bildiriyorum. Engin Altay benim AKP’ye ve Erdoğan’a karşı verdiğim siyasi mücadelenin 10’da birini vermemiştir. Kirli referandum gecesi, ben oyların hesabını sorarken ne Engin Altay oradaydı ne de arkadaşlarından biri oradaydı."

BUĞRA KAVUNCU'NUN AÇIKLAMALARINI DEĞERLENDİRDİ

Özdağ, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun, mahkeme kararına ilişkin "Türk yargısının bu konudaki hızına hayran olduk. Keşke birçok konuda da aynı şekilde hızlı karar verseler" açıklamasıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Özdağ, "Hukuki cehalet böyle bir şey. Demek ki hukuku genel sekreterden öğrenmiş. 30 günlük dava 28 gün içerisinde karara bağlanmış. Bir dava, bir soruşturma daha var, o da kendisiyle ilgili yürüyen diğer soruşturma. Bir de onun sonucunu beklemek lazım" yanıtını verdi.

İYİ Parti'nin bütün faaliyetlerine katılacağını bildiren Özdağ, "Parti, partiye oy veren bütün seçmenlerden oluşur. Ben, İYİ Parti seçmeninin bu karardan nasıl büyük bir sevinç duyduğunu, karar ortaya çıktığı saatten beri yaşıyorum. Eğer herkes kendi üstüne düşeni yaparsa ve hukukun üstünlüğünü kabul ederse, aynı konuda iki kez hüküm kurulamaz. En temel hukuk kaidesidir bu. Bundan sonrasına birlikte bakarız" diye konuştu.