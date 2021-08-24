Ümit Özdağ, partisinin logosunu ve ismini duyurdu

24 Ağustos 2021 Salı, 10:16

Ayyıldız Hareketi'nin kurucusu olan İstanbul Milletvetkili Ümit Özdağ, yeni partisini duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Özdağ, "Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor..." dedi. Özdağ paylaşımına yeni partinin logosunu da ekledi.

Zafer Partisi'nin logosu şöyle oldu: