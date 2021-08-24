Ümit Özdağ, partisinin logosunu ve ismini duyurdu
Prof. Dr. Ümit Özdağ, partisinin isminin Zafer Partisi olduğunu duyurdu. Özdağ, yeni partinin logosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.
Ayyıldız Hareketi'nin kurucusu olan İstanbul Milletvetkili Ümit Özdağ, yeni partisini duyurdu.
Sosyal medyadan açıklama yapan Özdağ, "Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor..." dedi. Özdağ paylaşımına yeni partinin logosunu da ekledi.
Zafer Partisi'nin logosu şöyle oldu:
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