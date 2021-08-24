Ümit Özdağ, partisinin logosunu ve ismini duyurdu

Prof. Dr. Ümit Özdağ, partisinin isminin Zafer Partisi olduğunu duyurdu. Özdağ, yeni partinin logosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2021 Salı, 10:16
Ümit Özdağ, partisinin logosunu ve ismini duyurdu
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Ayyıldız Hareketi'nin kurucusu olan İstanbul Milletvetkili Ümit Özdağ, yeni partisini duyurdu. 

Sosyal medyadan açıklama yapan Özdağ, "Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor..." dedi. Özdağ paylaşımına yeni partinin logosunu da ekledi.

Zafer Partisi'nin logosu şöyle oldu:


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