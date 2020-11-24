Ümitcan Uygun'dan tepki çeken sözler: Kudurun
Aleyna Çakır'ın ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen ve genç kadına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkan Ümitcan Uygun, sosyal medya hesabından yaptığı yayında kendisine yönelik olumsuz yorumlarda bulunanlara "Ben ayakta durduğum sürece siz kudurun, kafayı bozun" dedi.
Aleyna Çakır ismini kullanan 19 yaşındaki Sema Esen, Ankara'da 3 Haziran'da hayatını kaybetti. Çakır'ın ilk başta intihar ettiği belirtilse de erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un daha önce şiddet uyguladığı ve hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.
Olayın öncesinde Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer almıştı. Konuyla ilgili Uygun gözaltına alınmış ancak sonrasında serbest bırakılmıştı.
Aleyna Çakır cinayetinde baş şüpheli olarak gösterilen eski sevgili Ümitcan Uygun, bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Uygun, Instagram üzerinden canlı yayın yaparak, "Benim hakkımda kötü yazan arkadaşlar sizin hepinize sesleniyorum. Ben ayakta durduğum sürece siz kudurun, kafayı bozun" dedi.
ANNESİNİN CANSIZ BEDENİ BOŞ BİR ARSADA BULUNMUŞTU
Ümitcan Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan annesi Gülay Uygun da kısa süre önce Ankara'nın Keçiören ilçesinde kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu.
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