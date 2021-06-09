Ümraniye'de bir sitenin kapalı otoparkında yangın paniği
ÜMRANİYE'de sitenin kapalı otoparkında bulanan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sitede oturanlar kendilerini dışarı atarken, kısa süreli panik yaşandı.
Ümraniye, Balkan Caddesi'ndeki sitenin kapalı otoparkında bulunan 77 BF 864 plakalı otomobilin motor kısmında saat 08.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Otoparktan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını diğer araçlara sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle otoparkta aracı bulunanlar, kısa süreli panik yaşadı. Site sakinleri de kendilerini dışarıya attı.
Dumandan etkilenen bir bina sakini, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Otomobilde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Site sakini Birol Yanık, "Aracını park etmiş. Sonra yanmaya başlamış. İtfaiyeye haber verdik. Tedbir amaçlı bina sakinleri dışarı çıktı" dedi. Bina görevlisi Orhan Sarışın ise, "Müdahale etmek istedik. Yoğun dumandan inemedik aşağıya" diye konuştu.
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