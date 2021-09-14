Üniversite kadroları için 'özel' şartlı ilanlar uyarılara rağmen devam ediyor

14 Eylül 2021 Salı, 04:00

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) girişimlerine karşın üniversitelerin akademik kadro ilanlarında “belirli bir adayı tanımlayan” özel şartlar belirlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi bölümünde açılan doçent kadrosu için “Artırılmış Gerçeklik alanında akademik çalışmalar yapmak”; Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Felsefe Tarihi Anabilim Dalı’nda açılan doktor öğretim üyesi kadrosu için “müzik felsefesi üzerine çalışmalar yapmış olmak” ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin Makine ve Metal Teknolojileri bölümünde açılan öğretim görevlisi kadrosu için “3 boyutlu modelleme konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip olmak” şartları getirildi.

YÖK, üniversitelerin öğretim üyesi ilanlarında belirlediği özel şartların, sık sık “adrese teslim kadro” tartışmalarına neden olması üzerine Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde, 9 Mart’ta değişiklik yapmıştı. Yönetmeliğe, “İlana başvuru koşulu olarak adayların li-sansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” hükmü eklenmişti. Buna karşın üniversitelerin ilanlarındaki tartışmalar sürüyor. Bazı üniversitelerin Resmi Gazete’de dün yayımlanan ilanları, “adrese teslim kadro” tartışmasını beraberinde getirdi. Özel şartları dikkat çeken kadro ilanları şöyle:

- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi bölümünde, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı için açılan doçent kadrosuna yönelik belirlenen başvuru koşulları arasında, “artırılmış gerçeklik alanında akademik çalışmalar yapmış olmak” yer aldı.

- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde, Felsefe Tarihi Anabilim Dalı için açılan doktor öğretim üyesi kadrosu ilanında, yalnızca tek nitelik yer aldı. Aranan koşulun “müzik felsefesi üzerine çalışmalar yapmış olmak” şeklinde belirlenmesi dikkat çekti.

- Eskişehir Teknik Üniversitesi Makine ve Metal Teknolojileri bölümünde, Makine Resim ve Konstrüksiyonu Programı için açılan öğretim görevlisi kadrosuna yönelik belirlenen başvuru kriterleri arasında, “3 boyutlu modelleme konusunda en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmak” da yer aldı.