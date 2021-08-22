Üniversitede yapılan ‘güvenoylamasında’ yüzde 95 ‘hayır’ oyu alan Naci İnci rektör olarak atandı

22 Ağustos 2021 Pazar, 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Melih Bulu’nun görevden alınmasının ardından vekâleten göreve atanan ve akademisyenlerin yüzde 95’inin “hayır” dediği Prof. Dr. Naci İnci’yi atadı. İnci, 19 akademisyenin yarıştığı “güvenoylamasında” öğretim üyelerinden yüzde 95 oranında ret oyu alarak rektör olması istenmeyen iki akademisyenden biri olmuştu.

Yapılan atama, okul bileşenlerinin tepkisine neden oldu. Rektör adayı olarak güvenoyu alan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Say, “Net bir şekilde güvensizlik oyu alan kişiyi atadılar. Bu karar, anayasada yer alan üniversiteler özerktir maddesinin umursanmadığını ya da anlaşılmadığını gösteriyor. Çünkü özerk kurumlar, kendi yöneticilerini kendileri belirler. Bugüne kadar rektör olma hırsı olmayan biri olarak üniversitenin bu krizden çıkması için başvurumu YÖK’e göndermiştim. Bildiğimiz kadarıyla YÖK, Melih Bulu’nun atandığı süreçte bütün adayları mülakata çağırmış. Bizi kimse çağırmadı. Ben hayatımda ilk defa bir iş başvurusu yapınca mülakata bile çağrılmadan yok sayıldım. Bu YÖK’ün ne durumda olduğunu gösteriyor” dedi. Atamanın gece yarısı yapıldığına dikkat çeken Say, “Hiç haberimiz olmadan iki fakültenin kurulması da Melih Bulu’nun gelmesi de gece yarısı oldu. Anlaşılan yeni Türkiye’de böyle şeyler gece yarısı oluyor” ifadelerini kullandı.

Say, sözlerine şöyle devam etti: “Naci İnci akademik olarak liyakati varmış ki vaktiyle Boğaziçi’nde hocalık yapabilmiş. En azından o açıdan Melih Bulu’dan bir farkı var ama maalesef son derece kötü bir yönetici olduğu hem rektör yardımcılığı sırasında hem de vekâleten yaptıklarından anlaşılıyor. Hukukla arası iyi değil, insanları olmadık şekilde işten atmaya kalkıyor. Boğaziçi’ni ‘bir şey’ yapmak istiyorlar anladığım kadarıyla. YÖK 2021’in başından beri normal kadro ihtiyaçları için bölümlere kendi kadrolarını kullanma iznini vermiyor. Ama bir gecede paraşütle inen hukuk fakültesine öğretim elemanı almak için ‘100 üzerinden 50 İngilizce puanı yeter’ gibi Boğaziçi tarihinde görülmemiş şekilde öğretim elemanı izni veriyor. Bu; üniversiteyi baltalamaya çalıştıklarına dair maddi bir delil. Bundan sonra da tüm bunların ne kadar yanlış olduğunu anlatmaya devam etmek lazım.” Öğrencilerin sosyal medyada direnişe ilişkin paylaşımlarda bulunduğu Boğaziçi Dayanışması adlı sosyal medya hesabı ise “Boğaziçi direnişinin bütün bileşenlerini kayyum Naci İnci’ye karşı birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Tüm kayyumlar gidene kadar direnişe devam” açıklamasında bulundu. Hesaptan bileşenlere de bir çağrıda bulunularak “Yeni piyon Naci İnci’ye karşı tüm bileşenlerin ortak mücadelesini örmek için pazartesi saat 13.00’te Rektörlük önüne bekliyoruz!” denildi.

Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi ise “Boğaziçi Üniversitesi’nin iradesi bir kez daha çiğnendi. Biz yine tekrar edelim, akademisyenlerin güvenoylamasında yüzde 95 karşı oy alan Naci İnci’nin rektör olarak atanmasını kabul etmiyoruz, özgür bir üniversite için mücadeleden vazgeçmiyoruz!” paylaşımında bulundu.

MARMARA’YA DA ATAMA

Öte yandan Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar’ın, YÖK Başkanı seçilmesi ile boş kolan rektörlük koltuğuna Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

HOCALARIN HOCASINDAN DESTEK

Hocaların hocası olarak bilinen Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Boğaziçili akademisyenlerin 150’nci gün eylemine destek vererek rektörlüğe sırtını dönmüştü. Unat, eylemin bu kadar uzun süreceğini beklemediğini belirterek direnişe verdiği desteğe ilişkin, “Artık pek ayakta duramasam da sürpriz yaparak üniversiteye gittim. Görünce çok sevindiler, alkışladılar. Ben de onlarla aynı düşünceyi paylaşıyorum, üniversiteliler kendi yönetimini kendisi seçer. Demokratik düzende bu, bir kuraldır. Gidip onlara yaşlı bir hocalarından moral vermek istedim. Tabii öğrenciler de çok kötü durumda, aralarında tutuklananlar var” açıklamasını yapmıştı. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat

AKADEMİSYENLER: KARARDAN GERİ DÖNÜLMELİ

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri de yaptıkları açıklamada, İnci’nin rektör atanmasına tepki göstererek atama kararında yine üniversite iradesinin hiçe sayıldığını ve bu atamadan geri dönülmesi gerektiğini vurguladılar. Açıklamada, İnci’nin rektör adaylığının güvenoylamasında yüzde 90’dan fazla karşıoy aldığı hatırlatılarak “Naci İnci vekâleten rektörlük yaptığı süre boyunca Can Candan ve Feyzi Erçin hocalarımız ve CİTOK Koordinatörü Cemre Baytok’un işine hukuksuz ve keyfi bir şekilde son verdi. Aynı dönemde Naci İnci, karar alma süreçlerinde kurum içi usul, kural ve hukuki düzenlemeleri yok saydı; bölüm, fakülte, üniversite yönetim kurulu ve senato gibi kurulların iradelerini çiğnedi” denildi. İnci’nin neden rektör tercih edildiğinin de kamuoyuna açıklanması çağrısı yapıldı.