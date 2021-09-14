Üniversiteye ödetti: Rektörden jakuzi keyfi

14 Eylül 2021 Salı, 09:12

Bir devlet üniversitesi rektörü, rektörlük konutuna jakuzi, balon salıncak, led ışıklı makyaj aynası ve robot duş seti aldı. Sayıştay, rektörlük konutuna üniversite bütçesinden lüks malzeme alınmasının kamu zararına yol açtığına dikkati çekerek harcamanın bir kısmının faiziyle birlikte rektöre ödettirilmesi gerektiğine karar verdi. Sayıştay, üniversiteye ait bir aracın rektörün Ankara seyahatleri için havalimanında bekletilmesi için ise “Kamu zararı oluşmadı” dedi.

Eğitim kaliteleri itibarıyla tartışılan üniversiteler rektörlerinin lüks merakı ile de gündeme geliyor. Sayıştay'ın, üniversitelere yönelik mali denetimlerinde lüks harcamalar yapıldığı ortaya çıktı. Bir taşra üniversitesi rektörünün resmi konutuna aldığı eşya ve sarf malzemeleri yargılama konusu yapıldı.

EV ALIŞVERİŞİ ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNDEN

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Türkiye’de, rektörlerin üniversite bütçesinden yaptığı lüks harcamalar tartışılırken bir taşra üniversitesi rektörü çıtayı yükseğe koydu. Rektör, üniversiteye ait konuta jakuzi, sinek öldürücü, balon salıncak, elektrikli süpürge, piknik termos, budama testeresi, led ışıklı makyaj aynası ve robot duş seti aldı.

Malzemelerin tamamı için üniversite bütçesi kullanıldı.

KAMU ZARARI NEDENİYLE FAİZİYLE ÖDEME KARARI

Üniversitede incelemelerde bulunan denetçinin, “Kamu zararı” tespiti üzerine Sayıştay, yargılama başlattı. Ödemesi üniversitenin kasasından yapılan satın alma işleminde imzası bulunmayan bir yöneticiye yönelik, “Sorumluluğu bulunmamaktadır” kararı alınırken rektöre, “Harcanan paranın bir bölümünü üniversiteye ödeme” cezası verildi.

MAKAM ARACINI HAVALİMANINDA BEKLETTİ

Sayıştay, üniversite rektörünün Ankara’ya gittiği zaman kullanmak üzere Esenboğa Havalimanı’nda makam aracı bekletmesine ilişkin de yargılama gerçekleştirdi. Kararda, rektörün resmi araç ve şoförle birlikte Ankara’ya gelmesi durumunda ortaya çıkacak harcırah ve yakıt giderleri ile aracın Ankara’da bekletilmesi ile ortaya çıkan maliyetin karşılaştırılması gerektiği belirtildi. Karşılaştırma yapılmadan sağlıklı bir karar verilemeyeceğinin altını çizen Sayıştay, “Kamu zararı oluşmamıştır” diyerek dosyayı kapattı.

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İSTİFA EDEN REKTÖRÜ HATIRLATTI

Sayıştay’ın kararları, adı lüks makam araçları, tartışmalı ihaleler ve jakuzili lojmanıyla anılan Siirt Üniversitesi eski rektörü Murat Erman’ı akıllara getirdi. Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek üniversiteden istifa eden Erman’ın, üniversiteye ait bir aracı Ankara Esenboğa Havalimanı’nda bekletmesi, konutuna jakuzi yaptırması ve her ay 4 bin TL’ye yakın elektrik faturası ödetmesi birçok habere konu oldu.