Ünlü güreşçi Daffney Unger'ın ölüm nedeni ortaya çıktı
Instagram'da endişe verici bir video yayınladıktan sonra evinde ölü bulunan ünlü güreşçi Daffney Unger'ın ölüm nedeni ortaya çıktı.
Ünlü güreşçi Daffney Unger, Instagram'da takipçilerine yaptığı yayında silah kullandıktan bir süre sonra evinde ölü bulunmuştu.
2011'de profesyonel güreşi bırakan ve 'Çığlık Kraliçesi' lakabıyla anılan Unger'ın ölüm nedeni günlerdir araştırılıyordu.
46 yaşındaki eski güreşçi kendini videoya alırken yaptığı konuşma ve elindeki silah nedeniyle endişeye yol açmıştı.
Hayranları şoke olurken polise giden ihbarlar sonucu emniyet güçleri, Unger'ın Atlanta'dan 20 mil uzaklıktaki Norcross'taki evine gitmişti. Yanıt alamayan ekipler birkaç saat sonra tekrar geldiklerinde Unger'ın arabasının orada olduğunu fark ettiler.
Bulunan anahtarla kapı açılamayınca itfaiye devreye girmiş ve kapı kırılarak içeri girilmişti.
Asıl adı Shannon Spruill olan ünlü güreşçinin çoktan öldüğü tespit edildi.
RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI
Yatakta yatar şeklinde bulunan Unger'ın göğsünde bir kurşun yarası tespit edildi. Bu bilgi polis raporunda yer alırken adli tabip henüz ölüm nedeniyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.
Haber Global'in aktardığına göre, Unger'ın bir süre akıl sağlığı sorunlarıyla mücade ettiği ve yardım aldığı biliniyordu. Ünlü güreşçi tekrarlayan sarsıntıların tetiklediği dejeneratif bir beyin rahatsızlığı olan CTE'den muzdarip olduğu düşünülüyordu. “Kronik Travmatik Ensefalopati" olarak bilinen bu hastalık daha çok sporcularda kafaya alınan darbeler sonucunda görülüyor.
Öte yandan Unger'ın Instagram'a yüklediği videoda "Yalnız olduğumu anlamıyor musunuz? Anlamıyor musunuz?" demesi ünlü güreşçinin yaşamına son verdiği iddialarını kuvvetlendiriyor.
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