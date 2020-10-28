Ünlü iktisatçıdan ekonomi yorumu: Krizin zirvesine çok az kaldı
Türkiye'deki mevcut ekonomik kriz tablosu için "Pandemi olmasaydı da bu aşama olacaktı ama pandemi bunun şiddetini çok arttırdı" diyen iktisatçı Dr. Murat Kubilay, en büyük finansal istikrarsızlığın yaşanmasına çok az bir süre kaldığına dikkat çekti.
İktisatçı Dr. Murat Kubilay, konuk olduğu bir Youtube kanalında Türkiye ekonomisinin durumu üzerine dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.
Konuyla ilgili 2007'nin başından beri görüşlerini açıkladığına dikkat çeken Kubilay, şu ifadeleri kullandı.
"O günden beri görüşüm şu: (daha kriz Türkiye’ye gelmeden önce) Kriz 2018’de başlayacak. Altı ila on yıl sürecek yani aslında bir buhran olacak. Üç aşamada gerçekleşecek. Birinci aşaması 2018’de başladı, 2020’de bitti. 2020’nin mart ayında daha pandemi Türkiye’ye gelmeden de ikinci aşaması başladı. Pandemi olmasaydı da bu aşama olacaktı ama pandemi bunun şiddetini çok arttırdı. Bir yandan da hükümetin eline olağanüstü politika araçları sundu ve hükümetin toplumu biraz daha sessiz tutmasını sağladı."
"EN KÖTÜYÜ GÖRECEĞİZ"
Şu anda krizin ikinci aşamasında olunduğunu belirten Kubilay, şöyle devam etti:
"İkinci aşamanın zirvesini yani en büyük finansal istikrarsızlığı yaşamamıza, o çalkantılı zirveye vurmamıza çok az kaldı. Tahminimce bir ila üç ay içerisinde… Tabii ki olağanüstü koşullar yaşıyoruz bundan ötürü tahminler dört dörtlük tutmayabilir ama tahminimce bir ila üç ay içerisinde o zirveye de çıkacak. En kötüyü göreceğiz ama finansal açıdan en kötüyü göreceğiz. Sonra bu finansal verilerin sade verileri dönüşecek. Ve arkasından enflasyonu gelecek, daha da derinleşen ve uzayan işsizliği gelecek. Sonra toplumsal patlama kısımları olacak. Siyasi istikrarsızlık da olacak ve bunların neticesinde biz ikinci aşamayı(mart ayında başladığımız) ya 2021 sonunda bitiririz ya da ancak 2022’de bitiririz. Yani bu iş bir yıl daha var. Ama zirveye çok az kaldı, birkaç ay içerisinde o zirveye vuracağız."
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