Ünlü manken gece kulübünde şiddete uğradı

22 Temmuz 2021 Perşembe, 12:37

İddiaya göre manken Gizem Akbaş, geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de bulunan bir gece kulübüne gitti.

Akbaş, arkadaşlarıyla birlikte eğlendiği anları da sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyadaki fotoğrafları gören Mücahit İsmail Ayta mekana gitti. Genç kadın lavaboya gittiği sırada Ayta'nın yumruklu saldırısına uğradı.

Aldığı darbe ile yere yığılan Akbaş, Mücahit İsmail Ayta'nın tekmeli saldırısına da uğradı. Gizem Akbaş'ın burnu kırılırken, Mücahit İsmail Ayta'yı ise çevredekiler sakinleştirdi. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.