Ünlü manken gece kulübünde şiddete uğradı
Beşiktaş'ta bir gece kulübüne giden Gizem Akbaş, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Mücahit İsmail Ayta tarafından şiddete maruz bırakıldı. Gizem Akbaş'ın burnu kırılırken, şiddet anları ise kameralara yansıdı.
İddiaya göre manken Gizem Akbaş, geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de bulunan bir gece kulübüne gitti.
Akbaş, arkadaşlarıyla birlikte eğlendiği anları da sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyadaki fotoğrafları gören Mücahit İsmail Ayta mekana gitti. Genç kadın lavaboya gittiği sırada Ayta'nın yumruklu saldırısına uğradı.
Aldığı darbe ile yere yığılan Akbaş, Mücahit İsmail Ayta'nın tekmeli saldırısına da uğradı. Gizem Akbaş'ın burnu kırılırken, Mücahit İsmail Ayta'yı ise çevredekiler sakinleştirdi. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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