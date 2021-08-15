Ünlü model Carre Otis, Gerald Marie hakkında cinsel saldırı davası açtı

15 Ağustos 2021 Pazar, 11:48

Dünyaca ünlü mankenlik ajansı Elite’in Avrupa bölümünün eski başkanı Gerald Marie (71) görevi sırasında birçok mankene cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor. Bu nedenle de cinsel saldırılardan hüküm giyen ve halen cezaevinde olan Hollywood’un film yapımcılarından Harvey Weinstein’a (69) benzetiliyor. 90’lı yılların ünlü ABD’li modeli Carre Otis (52) de Gerald Marie hakkında cinsel saldırı davası açtı.

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NTV’de yer alan habere göre Otis 17 yaşındayken Gerald Marie’nin Fransa’nın başkenti Paris’teki dairesinde defalarca tecavüze uğradığını ve Marie’nin kendisini Avrupa’daki zengin erkeklere pazarladığını iddia etti. Otis, Marie’nin kendisine direnmemesi için zorla kokain verdiğini de öne sürdü.

Eski model, 6 aylık tacizden sonra seks yapmayı reddettiği Marie’nin Paris’teki evinden kovulduğunu ve İtalya’daki bir mankenlik ajansına transfer edildiğini söyledi.

Otis, yaşananları NY Times’a anlattı.

HAYATININ AŞKI MICKEY ROURKE'TAN ŞİDDET GÖRDÜ

Adını ‘Vahşi Orkide’ filmiyle duyuran, Elle, Vogue gibi önemli dergilerin vazgeçilmez kapak kızı olan top model Carre Otis ünlü aktör Mickey Rourke ile evlendi. Rourke’tan dayak yemeye başlayınca evliliğini bitirdi. Depresyona girdi, birkaç kez intihara kalkıştı ama bir türlü Rourke’u hayatından çıkaramadı. Tekrar barıştı, yine yürümedi ve 1998’de ondan tamamen ayrıldı. Alkol ve kokain bağımlılığı 29 yaşında kalp krizi geçirmesine yol açtı. Kalbinden ameliyat olup Malibu’ya yerleşti, alkol ve uyuşturucu tedavisi gördü. Ardından soluğu Nepal’de aldı, huzuru Budizm’de buldu.