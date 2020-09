Ünlü rapçi Kanye West, kendisini ‘yeni Musa peygamber’ ilan etti

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerine bağımsız adaylığını koyan rap/hip hop sanatçısı Kanye West, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

West paylaşımında, siyah nüfusun çoğunlukta olduğu NBA ve müzik endüstrisini ‘modern zamanın esir gemileri’ olarak niteledi. Başkaları için hayatını riske atacağını savunan West, kendisini de ‘yeni Musa peygamber’ ilan etti.

Sahip olmadıkları etiketler üzerinden siyahlarla tartışmayı reddettiğini belirten West, “Universal ve Sony'deki herkesin sözleşmesini görmem gerekiyor. Halkımın köleleştirilmesini izlemeyeceğim. Halkım için hayatımı riske atıyorum. Müzik endüstrisi ve NBA, günümüzün köle gemileridir. Ben de yeni Musa’yım” ifadelerini kullandı.

I need to see everybody’s contracts at Universal and Sony



I’m not gonna watch my people be enslaved



I’m putting my life on the line for my people



The music industry and the NBA are modern day slave ships



I’m the new Moses