Ünlü rapçi Kanye West, kendisini ‘yeni Musa peygamber’ ilan etti

15 Eylül 2020 Salı, 15:42

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerine bağımsız adaylığını koyan rap/hip hop sanatçısı Kanye West, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

West paylaşımında, siyah nüfusun çoğunlukta olduğu NBA ve müzik endüstrisini ‘modern zamanın esir gemileri’ olarak niteledi. Başkaları için hayatını riske atacağını savunan West, kendisini de ‘yeni Musa peygamber’ ilan etti.

Sahip olmadıkları etiketler üzerinden siyahlarla tartışmayı reddettiğini belirten West, “Universal ve Sony'deki herkesin sözleşmesini görmem gerekiyor. Halkımın köleleştirilmesini izlemeyeceğim. Halkım için hayatımı riske atıyorum. Müzik endüstrisi ve NBA, günümüzün köle gemileridir. Ben de yeni Musa’yım” ifadelerini kullandı.

I need to see everybody’s contracts at Universal and Sony



I’m not gonna watch my people be enslaved



I’m putting my life on the line for my people



The music industry and the NBA are modern day slave ships



I’m the new Moses — ye (@kanyewest) September 15, 2020

Sony ve Universal ile sözleşmesi bitene kadar müzikten uzak duracağı sinyalini veren Kanye West, “Tanrı aşkına… İsa adına… Gel ve beni al” dedi. West, plak şirketleriyle eserlerinin hakları üzerinden yaşadığı yasal mücadelelerle biliniyor.

'Kral İsa' adında albümü de bulunan Kanye West son olarak geçen hafta, siyah nüfusun çoğunlukta olduğu Atlanta'da düzenlediği pazar ayini konserinde 'İsa peygamberin gölün üstünde yürüme mucizesine' atıfla bir numara gerçekleştirmişti.

Go to my IG stories to watch all Sunday Service videos from tonight ?????? pic.twitter.com/a6eC5uV8gy — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 6, 2020

Kaynak: Sputnik