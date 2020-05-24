Ünlü türkücü ağlaya ağlaya anlattı: Yardım için Kızılay'a başvurdum
Oyuncu Hazım Körmükçü'den 2016 yılında boşanan müzisyen Hilal Özdemir, 5 aydır nafaka alamadığını ve Kızılay'dan erzak yardımı aldığını açıkladı.
Hazım Körmükçü'den boşanan Hilal Özdemir, '2. Sayfa' programına konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ünlü türkücü yaşadıklarını şöyle
anlattı:
- Kızılay'a başvurdum, yardım geldi
ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına
başvurdum. Hayatın gerçeği bu. Sanatçı olmam rahat geçindiğim anlamına
gelmiyor.Allah devletimizden razı olsun.
- Bu pandemi sürecinde çocuklarıma
bakmaya çalışıyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Bayrama erzak alarak girdim.
Çocuklarımın babası ortada yok hiçbir şekilde. Bu çocuklar ağaç kabuğundan mı
çıktılar? Neden aramıyor sormuyor. 5 aydır nafaka ödemiyor, ortada yok.
- Özel hayatımla gündeme gelmeyi
seven bir insan değilim. Ama karşı taraftan bu saygıyı görmedim. En azından
çocuklarımın nafakasını ödeseydi meşgul etmezdim sizleri.
- Ben onurumla çocuklarımın
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum, ayakta durmaya çalışıyorum. Ben bu
süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum.
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