Ünlülerden 23 Nisan paylaşımları

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 101 yaşında... İşte ünlü isimlerin sosyal medyadan yaptıkları 23 Nisan paylaşımları...

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2021 Cuma, 12:34
Ünlülerden 23 Nisan paylaşımları
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“Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar” diyen Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı 23 Nisan’ı çocuklara armağan etti. 

İlk Çocuk Bayramı kutlaması 23 Nisan 1927’de Atatürk’ün himayesinde Ankara’da gerçekleşti. 

Yurttaşlar her ne kadar 23 Nisan'ı koronavirüs salgını yüzünden evlerinde kutlamak zorunda olsa da sosyal medyada yapılan paylaşımlar günün anlam ve öneminin ne kadar büyük olduğunu gösterdi.

İşte ünlü isimlerin sosyal medyadan yaptıkları 23 Nisan paylaşımları...


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