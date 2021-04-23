Ünlülerden 23 Nisan paylaşımları
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 101 yaşında... İşte ünlü isimlerin sosyal medyadan yaptıkları 23 Nisan paylaşımları...
“Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar” diyen Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı 23 Nisan’ı çocuklara armağan etti.
İlk Çocuk Bayramı kutlaması 23 Nisan 1927’de Atatürk’ün himayesinde Ankara’da gerçekleşti.
Yurttaşlar her ne kadar 23 Nisan'ı koronavirüs salgını yüzünden evlerinde kutlamak zorunda olsa da sosyal medyada yapılan paylaşımlar günün anlam ve öneminin ne kadar büyük olduğunu gösterdi.
İşte ünlü isimlerin sosyal medyadan yaptıkları 23 Nisan paylaşımları...
Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın.— GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) April 23, 2021
Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. pic.twitter.com/6uVtdK4yCS
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN.— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) April 23, 2021
Büyük Aşklar Engellendikçe Büyür.#23Nisan #23NisanKutluOlsun #23NisanMutluOlsun #23NisanUlusalEgemenlik
Maya??— Nilgün Belgün (@nlgnblgn) April 22, 2021
Atatürk’ün izinde
İlkelerin peşinde
Hiç durmadan yürüyen
Türk çocuğuyum ben????????#23NisanUlusalEgemenlikveCocukBayramı kutlu olsun
Canım Maya senin de bayramın kutlu olsun bitanem. pic.twitter.com/5JqPCDgRgz
Atam İzindeyiz???? #UlusalEgemenlikveCocukBayramı #23NisanKutluOlsun pic.twitter.com/2ohosFWsYc— Murat Şeker (@sekermurat) April 23, 2021
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu, mutlu, umutlu olsun. Dünya’yı çocuklar kurtaracak...— İlker Ayrık / Pervasız (@pervasiz) April 23, 2021
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun— Fazıl Say (@fazilsaymusic) April 23, 2021
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgiyle, saygıyla anıyoruz.
Bu videoda 4 yaşındaki minik balerin Leyla Kıran, Adnan Saygun'un çocuklar için bestelediği "İnci'nin Kitabı" müziğinin eşliğinde ne güzel dans ediyor pic.twitter.com/3ho6xI3EFV
60 yaşında ölene kadar Atatürk çocuğu olacak bir aklın duygunun devamıyım???? Çocukların hep güldüğü, cinsel dinsel sömürülmediği, ezilmediği, eşit özgür ve kardeşçe yaşadığı, çağdaş bireyler olarak yetiştiği bir Türkiye özlemiyle???? dünyanın en güzel bayramı #23NisanKutluOlsun pic.twitter.com/3LepXTIn6j— Metin Uca (@MetinUca) April 23, 2021
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun. Güzel yürekli çocuklar; sizler geleceği daha da güzel yapacaksınız. Ne mutlu Türküm diyene— Tolga Cevik (@TolgaCevik) April 23, 2021
"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler, hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."#23NisanKutluOlsun pic.twitter.com/h3bB9tJ6g9— Doğa Rutkay (@Doarutkay) April 23, 2021
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