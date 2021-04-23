Ünlülerden 23 Nisan paylaşımları

23 Nisan 2021 Cuma, 12:34

“Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar” diyen Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı 23 Nisan’ı çocuklara armağan etti.

İlk Çocuk Bayramı kutlaması 23 Nisan 1927’de Atatürk’ün himayesinde Ankara’da gerçekleşti.

Yurttaşlar her ne kadar 23 Nisan'ı koronavirüs salgını yüzünden evlerinde kutlamak zorunda olsa da sosyal medyada yapılan paylaşımlar günün anlam ve öneminin ne kadar büyük olduğunu gösterdi.

İşte ünlü isimlerin sosyal medyadan yaptıkları 23 Nisan paylaşımları...

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın.

Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. pic.twitter.com/6uVtdK4yCS — GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) April 23, 2021

Maya??

Atatürk’ün izinde

İlkelerin peşinde

Hiç durmadan yürüyen

Türk çocuğuyum ben????????#23NisanUlusalEgemenlikveCocukBayramı kutlu olsun

Canım Maya senin de bayramın kutlu olsun bitanem. pic.twitter.com/5JqPCDgRgz — Nilgün Belgün (@nlgnblgn) April 22, 2021

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu, mutlu, umutlu olsun. Dünya’yı çocuklar kurtaracak... — İlker Ayrık / Pervasız (@pervasiz) April 23, 2021

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgiyle, saygıyla anıyoruz.

Bu videoda 4 yaşındaki minik balerin Leyla Kıran, Adnan Saygun'un çocuklar için bestelediği "İnci'nin Kitabı" müziğinin eşliğinde ne güzel dans ediyor pic.twitter.com/3ho6xI3EFV — Fazıl Say (@fazilsaymusic) April 23, 2021

60 yaşında ölene kadar Atatürk çocuğu olacak bir aklın duygunun devamıyım???? Çocukların hep güldüğü, cinsel dinsel sömürülmediği, ezilmediği, eşit özgür ve kardeşçe yaşadığı, çağdaş bireyler olarak yetiştiği bir Türkiye özlemiyle???? dünyanın en güzel bayramı #23NisanKutluOlsun pic.twitter.com/3LepXTIn6j — Metin Uca (@MetinUca) April 23, 2021

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun. Güzel yürekli çocuklar; sizler geleceği daha da güzel yapacaksınız. Ne mutlu Türküm diyene — Tolga Cevik (@TolgaCevik) April 23, 2021