Urfa'da bir esnaf yaşamına son verdi

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:37

Urfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesi’nde esnaflık yapan 29 yaşındaki İsa Değerli’nin yaşanan ekonomik kriz ve pandemiden dolayı zor günler geçirdiği bu nedenle hayatına son verdiği iddia edildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) de soryal medya hesabı üzerinden “İsa Değerli... 29 yaşında... Şanlıurfa Haliliye'de esnaf. Pandemiyle beraber daha da derinleşen ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiriyordu... İntihar ederek hayatına son verdi... İki çocuk babası...” paylaşımını yaptı.

İsa Değerli...

29 yaşında...

Şanlıurfa Haliliye'de esnaf...

Pandemiyle beraber daha da derinleşen ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiriyordu...

İntihar ederek hayatına son verdi...

İki çocuk babası...

v/MA pic.twitter.com/tCjqXtnFAJ — İSİG Meclisi (@isigmeclisi) May 16, 2021

Evli ve iki çocuk babası olan Değerli’nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2021'İN İLK 4 AYINDA EN AZ 434 KİŞİ YAŞAMINA SON VERDİ

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, artan intihar vakalarına ilişkin geçen hafta topladığı verileri paylaştı. Medyaya yansıyan haberlerden yola çıkarak verileri toplayan Taşcıer, sadece Nisan ayında 129 kişinin yaşamına son verdiğini belirtmişti.

Taşçıer, 2021 yılının Ocak ayında 94, Şubat ayında 99, Mart ayında da 112 kişinin intihar ettiğini kaydetmişti.

Mayıs ayına ilişkin verilerin olmadığı mevcut tabloya göre yılın ilk dört ayında en az 434 kişi yaşamına son verdi.