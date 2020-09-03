Uşak'ta orman yangını

03 Eylül 2020 Perşembe, 16:38

Uşak'ta İl merkezine bağlı Ciğerdede köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çalışma başlattı.

Yangına 5 arazöz ve orman ekipleriyle müdahale devam ediyor.