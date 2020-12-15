Uşak'ta patlamalar devam ediyor: 2 yaralı

15 Aralık 2020 Salı, 11:19





Uşak'ta şehrin farklı mahallelerinde meydana gelen ve çok sayıda yurttaşın yaralanmasına neden olan doğal gaz kaynaklı patlamalar devam ediyor.

Kemalöz Mahallesi 1. Serap Sokakta bir apartmanın 3’üncü katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Cihan ve Fatma Özer isimli karı kocanın yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede çalışmalarına başladı.

Uşak’ta dün iki farklı noktada doğalgaz patlamasında çok sayıda kişi yaralanmıştı. Uşak Valiliği ile Uşak Belediyesi ve CHP'li milletvekili Özkan Yalım, “Yetkili personel gelmeden kesinlikle hiç bir vatandaşımızın doğalgaz vermeyi ve kutularda oynama yapmamaları, kombilerdeki vanaları ve şartelleri kapalı tutmaları gerekmektedir” uyarısı yapmıştı.