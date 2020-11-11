Usta sanatçı Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası!
Türk sinemasının emektarlarından Nilüfer Aydan (80) hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Türk sinemasının emektarlarından Nilüfer Aydan (80) hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı öğrenildi.
Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ağustos ayında düzenlenen iddianamede, 80 yaşındaki Nilüfer Aydan’ın 2018’de sosyal medya hesabından suç içerikli paylaşımlar yaptığı şeklinde ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı yer aldı.
İddianamede Nilüfer Aydan’ın sosyal medya hesabından 2016-2017 ve 2018’de yaptığı 4 paylaşımın cumhurbaşkanını tahkir kastı ile yaptığı ileri sürülerek paylaşımların düşünce ve eleştiri özgürlüğünde değerlendirilemeyeceğini belirtildi.
“PARKTAKİ GENÇLER YAZMIŞ OLABİLİR”
Soruşturma kapsamında ifade veren Nilüfer Aydan ise sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ancak FETÖ/PDY övgüleri içeren bir paylaşımının olmadığını belirtti.
Yaşından dolayı ve teknolojiyi de yeterince bilmediğinden bazen parkta otururken herhangi bir şey yazdıracağı zaman orada bulunan gençlere paylaşımlarını yazdırdığını belirten Aydan, “Suça konu paylaşımları kendi cep telefonundan parkta oturan gençler tarafından yazılmış olabilir” dedi.
Sanatçının 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
'FETÖ' SORUŞTURMASI!
Aydan hakkında dava açılmasına neden olan bazı ifadeler şöyle:
* İlüzyonlarla gerçekleri çarpıtmaya, imitasyonlarla halkı kandırmaya çalışıyorlar. Diktatör kaybedeceğini biliyor. Darbe değil piyes. Eğer beton yığını binalarsa eserin her birini ne kadar pahalıya yaptırdığını bilmiyor muyuz sanıyorsun?
Öte yandan Aydan’ın paylaşımlarında yer alan bazı ifadelerin ‘FETÖ propagandası’ olduğu ve bu yönde ayrı bir soruşturma da yürütüldüğü öğrenildi.
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