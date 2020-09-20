Uyku yetersizliği yaşam sevincini azaltıyor

20 Eylül 2020 Pazar, 09:54

Psikolog Nancy Sin öncülüğünde gerçekleştirilen araştırmada, uyku seviyesinin günlük yaşamda gerek stresli gerekse olumlu olaylardaki etkisi ölçüldü.

Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nin yaptığı yeni bir araştırma, yeterince uyumamanın insanların ertesi günkü stresli olaylara yaklaşımında daha fazla duygusal davranmasına ve olumlu meselelerde de yeterince keyif almamasına yol açtığını ortaya çıkardı.

Psikolog Nancy Sin öncülüğünde gerçekleştirilen araştırmada, uyku seviyesinin günlük yaşamda gerek stresli gerekse olumlu olaylardaki etkisi ölçüldü.

Sin, "İnsanlar birbirlerine sarılmak ya da doğada zaman geçirmek gibi olumlu bir şey deneyimlediklerinde genelde o gün daha mutlu hissederler. Ancak elde ettiğimiz bulgulara göre, kişiler normal seviyelerinden daha az uyuduklarında olumlu olaylardan gelen olumlu duygularda pek bir artış gözlenmedi" dedi.



Araştırmaya katılan insanlar bununla birlikte, günlük yaşamlarında tartışmalar, sosyal ortamlarında gerilimler, iş ve aile stresi ya da ayrımcılığa uğramak gibi bir dizi olay bildirdi. Katılımcılar normalden daha az uyuduklarında bu stresli olaylar karşısında içlerindeki olumlu duygularda çok daha fazla kayıp yaşandığını söyledi.

Yetersiz uyku sonrasında sıkıntı yaratan hadiseler karşısında duygusal tepkilerin yanı sıra bu sürecin sağlık üzerinde de birtakım etkilerinin olduğu belirtiliyor.

Sin ve ekibi daha önceki araştırmalarında, stres karşısında olumlu duyguları sürdürememenin insanları iltihaplanma, hatta erken ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktığı sonucuna ulaşmıştı.

Araştırma ekibi son çalışmalarında, ABD'de yaklaşık 2 bin kişiden oluşan bir örneklemde günlük verileri kullanarak uyku süresini ve insanların ertesi günkü olumsuz ya da olumlu durumlara nasıl tepki verdiklerini analiz etti. Katılımcılar 8 gün boyunca yapılan günlük telefon görüşmelerinde önceki geceki uyku miktarlarını ve deneyimlerini rapor etti.

"İyi bir gece uykusu için tavsiye edilen süre en az 7 saattir ancak üç yetişkinden biri bunu yapmıyor" diyen Sin şunları kaydetti:

Çok sayıda araştırma, yetersiz uykunun zihinsel bozukluklar, kronik sağlık sorunları ve erken ölüm riskini artırdığını göstermiştir. Yürüttüğüm çalışma bu kanıta ek olarak, uyku süresinde geceden geceye küçük dalgalanmaların bile insanların günlük yaşamlarındaki olaylara nasıl tepki verdiklerini etkileyebileceğini gösteriyor.

Kaynak: Independent Türkçe