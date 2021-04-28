Uzaklaştırma kararı korumadı: Samsun'da eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi
Samsun'un Canik ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Samsun'un Canik ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde Ayşe C. (39) ile uzaklaştırma kararı bulunan eşi Bülent C. (44) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Bülent C, eşine silahla ateş ederek kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını kentteki bir özel hastaneye kaldırdı.
Başından yaralanan Ayşe C, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı Bülent C. ise olayda kullandığı silahla Irmak Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.
TUTUKLANDI
Öte yandan Bülent C. hakkında geçen yıl, eşi Ayşe C'den bir aylık uzaklaştırma kararı verildiği ancak çiftin daha sonra barışarak yeniden beraber yaşamaya başladıkları, aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle bir süre önce Bülent C'ye bu kez iki aylık uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.
Zanlı Bülent C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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