Uzman uyardı: Bu dönemde Check-up şart, menopoz kalp hastalığı riskini yüzde 60 artırıyor
Menopoz döneminde östrojen düzeyinin azalmasıyla birlikte kalp hastalığı riski yüzde 60 oranda artıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ayşegül Türkoğlu Pehlivanoğlu, “Menopoz öncesinde, vücuttaki östrojen hormonunun kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi oluyor ve menopoz ile birlikte östrojenin azalması ile risk, erkeklerle eşit seviyeye geliyor” dedi.
Menopoz döneminde olan kadınların yakınmaları olmaksızın kalp sağlığı ve risk faktörleri açısından kontrolden geçmelerinde büyük fayda olacağını dile getiren Pehlivanoğlu, “Yaşlanma süreci doğal bir süreç olup kadınlarda üretkenliğin bitmesini temsil eden menopoz dediğimiz hormonal değişikliklerin oluşması ile erkeklerden biraz farklılık göstermektedir. Huzursuzluk, tahammülsüzlük, sıcak basması, aşırı terleme, vücut yağ oranında ve dağılımında değişiklikler ve kilo artışı beraberinde kalp hastalıklıları için anlamlı risk faktörlerini de getirebilmektedir” diye konuştu. Depresif bulguların da sıklıkla görülebileceğini anımsatan Pehlivanoğlu “Yüksek tansiyon bu dönemde sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Östrojen seviyelerindeki azalma ile birlikte kolesterol seviyelerinde paralel bir artış da meydana gelmektedir” diye konuştu.
HER BAŞAĞRISI MİGREN DEĞİL
Menopoz dönemindeki kadınlara yönelik tavsiyelerde bulunan Pehlivanoğlu, özetle şunları kaydetti:
“Her baş ağrısını migren diye geçiştirmemek gerekiyor. Arada mutlaka tansiyon ölçümü yapılmalı. Beslenmeye dikkat edilmeli, düşük kalorili besin değeri yüksek gıdalar tercih edilmeli, gerekirse bir diyetisyenden destek alınmalı. Bu dönemde kadınlar düzenli olarak tartılmalı, bol hareket etmeli ve tuzu hayatlarından çıkartmalılar. Bol sıvı tüketmeliler ve sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmalılar. Eğer bu süreçte psikolojik olarak kendi hayatınız ve yakın çevreniz etkileniyorsa, rutininiz aksıyorsa mutlaka psikolojik destek alınması gerekiyor.”
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'ye büyük sürpriz
- Sonuç açıklandığında şoke oldu
- Erdoğan'a 'kutuplaşma' uyarısı: Bu felaket olur!
- Dünyada böylesi yok
- Endonezya, aşıyı uygulama yaklaşımını değiştirdi
- AKP'li Ömer Çelik'ten skandal gaf
- Son araştırmada Erdoğan'ı sollayan isim belli oldu
- Pınar Gültekin’in babası duruşma salonunu terk etti
- Demirtaş'ın 'Erdoğan'a hakaret' davasında AİHM talebi
- Google çalışanları sendika kurdu
Video Haberler
- ABD’de kayakçı havada asılı kaldı
- 'Burada gözünüzün önünde drift atacağım'
- 'Cezayı kimin ödeyecek?' diye oyuna devam ettiler
- Berkin Elvan 22 yaşında
- Son araştırmada Erdoğan'ı sollayan isim belli oldu
- Milli Piyango İdaresine Çıldır Gölü tepkisi
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'ye büyük sürpriz
- Sonuç açıklandığında şoke oldu
- Erdoğan'a 'kutuplaşma' uyarısı: Bu felaket olur!
- Dünyada böylesi yok
- Endonezya, aşıyı uygulama yaklaşımını değiştirdi
- AKP'li Ömer Çelik'ten skandal gaf
- Son araştırmada Erdoğan'ı sollayan isim belli oldu
- Pınar Gültekin’in babası duruşma salonunu terk etti
- Demirtaş'ın 'Erdoğan'a hakaret' davasında AİHM talebi
- Google çalışanları sendika kurdu