Uzman uyardı: Bu dönemde Check-up şart, menopoz kalp hastalığı riskini yüzde 60 artırıyor

05 Ocak 2021 Salı, 13:30

Menopoz döneminde olan kadınların yakınmaları olmaksızın kalp sağlığı ve risk faktörleri açısından kontrolden geçmelerinde büyük fayda olacağını dile getiren Pehlivanoğlu, “Yaşlanma süreci doğal bir süreç olup kadınlarda üretkenliğin bitmesini temsil eden menopoz dediğimiz hormonal değişikliklerin oluşması ile erkeklerden biraz farklılık göstermektedir. Huzursuzluk, tahammülsüzlük, sıcak basması, aşırı terleme, vücut yağ oranında ve dağılımında değişiklikler ve kilo artışı beraberinde kalp hastalıklıları için anlamlı risk faktörlerini de getirebilmektedir” diye konuştu. Depresif bulguların da sıklıkla görülebileceğini anımsatan Pehlivanoğlu “Yüksek tansiyon bu dönemde sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Östrojen seviyelerindeki azalma ile birlikte kolesterol seviyelerinde paralel bir artış da meydana gelmektedir” diye konuştu.

HER BAŞAĞRISI MİGREN DEĞİL

Menopoz dönemindeki kadınlara yönelik tavsiyelerde bulunan Pehlivanoğlu, özetle şunları kaydetti:

“Her baş ağrısını migren diye geçiştirmemek gerekiyor. Arada mutlaka tansiyon ölçümü yapılmalı. Beslenmeye dikkat edilmeli, düşük kalorili besin değeri yüksek gıdalar tercih edilmeli, gerekirse bir diyetisyenden destek alınmalı. Bu dönemde kadınlar düzenli olarak tartılmalı, bol hareket etmeli ve tuzu hayatlarından çıkartmalılar. Bol sıvı tüketmeliler ve sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmalılar. Eğer bu süreçte psikolojik olarak kendi hayatınız ve yakın çevreniz etkileniyorsa, rutininiz aksıyorsa mutlaka psikolojik destek alınması gerekiyor.”