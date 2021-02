Uzmanlar kilo vermek için gereken beslenme yöntemini açıkladı: Akdeniz diyeti mi, veganlık mı?

07 Şubat 2021 Pazar, 12:05

Kardiyovasküler hastalıklardan kaçınmak isteyen pek çok kişi, söz konusu iki beslenme biçimini tercih ediyor. Bununla birlikte uzmanlar, vegan beslenmenin ve Akdeniz tipi beslenmenin, bitkisel beslenmenin farklı tipleri olduğunu belirtiyor. Zira veganlar yalnızca bitkisel ürünleri tüketirken Akdeniz tipi beslenme bitkisel ürünlerin yanı sıra et de içeriyor.

Journal of the American College of Nutrition'da yayımlanan ve iki beslenme biçimini karşılaştıran çalışmanın yazarlarından Dr. Hana Kahleova, şöyle konuştu:

"Önceki çalışmalar hem vegan hem de Akdeniz tipi beslenmenin vücut ağırlığını ve kardiyometabolik risk faktörlerini (hem Tip 2 diyabet hem de kardiyovasküler hastalıklara neden olan risk faktörleri) olumlu etkilediğini göstermişti. Ancak şimdiye kadar etkileri rastgele bir çalışmada karşılaştırılmamıştı.

Beslenme biçimlerini kafa kafaya test etmeye karar verdik. Vegan beslenmenin hem sağlık durumunu iyileştirdiğini hem de daha fazla kilo verdirdiğini keşfettik."

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, çalışmada şeker hastalığı olmayan fazla kilolu 62 kişi iki gruba ayrıldı. 30 kişilik grup, hayvansal ürünleri yasaklayan; meyvelere, sebzelere, tam tahıllı ürünlere ve baklagillere odaklanan düşük yağlı vegan beslenme uyguladı.

32 kişilik diğer grupsa kırmızı eti ve doymuş yağı sınırlayan; meyveler, sebzeler, baklagiller, balıklar, az yağlı süt ürünleri ve zeytinyağı içeren Akdeniz tipi beslenmeye geçti.

İki gruba da kalori sınırı koyulmazken katılımcılar, kişisel doktorları tavsiye etmedikçe egzersiz ve ilaç alışkanlıklarını değiştirmedi.

On altı haftanın ardından, katılımcılar 4 hafta boyunca temel beslenme biçimine geri döndü. İki grup daha sonra yer değiştirdi ve diğer beslenme biçimine geçti.

EurekAlert'ün aktardığına göre, çalışma bulguları şunları gösterdi:

Katılımcılar vegan beslenmede ortalama 6 kilogram verirken Akdeniz tipi beslenmede pek bir değişiklik yaşanmadı.

Vegan beslenmede 3,4 kilogram daha fazla yağ kaybedildi.

Viseral yağ (iç organların etrafındaki yağ), vegan beslenmede 315 santimetreküp azaldı.

Vegan beslenmede toplam kolesterol seviyesi 18,7 mg/dL, kötü kolesterol seviyesi 15,3 mg/DL azalırken Akdeniz tipi beslenmede kayda değer değişiklik meydana gelmedi.

Katılımcıların tansiyonu Akdeniz tipi beslenmede daha çok düştü.

Uzmanlar, vegan beslenmenin kalori alımında, yağ ve doymuş yağ tüketiminde azalmanın yanı sıra lif alımında artışla ilişkili olması sebebiyle kilo vermeyi sağladığını düşünüyor.

Çalışmada imzası bulunanlardan Dr. Neal Barnard, şu ifadeleri kullandı:

"Pek çok kişi Akdeniz tipi beslenmenin kilo vermenin en iyi yollarından biri olduğunu düşünse de onu test ettiğimizde çöktü. Rastgele ve kontrollü çalışmada, Akdeniz tipi beslenme hiç kilo kaybı sağlamadı. Sorun yağlı balık, süt ürünleri ve yağın dahil olması gibi görünüyor. Bunun aksine, az yağlı vegan beslenme önemli miktarda ve sürekli kilo kaybını sağladı."

Dr. Kahleova ise "Hedefiniz 2021'de kilo vermek veya sağlıklı olmaksa, bitki odaklı beslenme biçimini seçmek başarıya ulaşmak için mükemmel bir yol" dedi.