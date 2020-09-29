Uzmanlar YEP'i değerlendirdi

29 Eylül 2020 Salı, 13:37

UZMANLAR AÇIKLANAN RAKAMLARI DEĞERLENDİRDİ

Şekerbank Başekonomisti Dr. Gülay Elif Yıldırım:

Genel itibari ile baktığımızda beni gördüğüm kadarıyla piyasada hepimizin konuştuğu bir çerçeve oluşturulmuş. Sonrası için de bir alternatif senaryonun oluşturulması çok olumlu, çünkü o kadar çok belirsizlik var ki. Salgının gidişatı açısından böyle bir yaklaşımla büyüme anlamında eksi 1.5 beklenti 2020 yılı için makul ve sonrası için ben açıklananları makul buluyorum. Yüzde 5.8’in içinde çok büyük bir baz etkisi olacak. 0.3 üzerine bir büyümede baz etkisi hesaplanıyor ama bir de kontratların yenilenmesi ve genel olarak emtiadaki görüntü artı turizmde 25 milyar dolar kayıp olmayacağı öngörüsü var.

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gizem Öztok Altınsaç:

Baz senaryoda bu yılı artıda bitiyoruz. Önümüzdeki yılda 5.8 gibi yüzde 6’ya yakın bir beklenti telaffuz edildi. Aslında bir de yan senaryo yapılmış, kötümser senaryo bu piyasa beklentisine daha yakın. Bu yıl yüzde 1.5 daralma önümüzdeki yıl da yüzde 3.7’lik bir büyüme, bu biraz daha piyasa beklentisine yakın. Bu yıl yan büyüme 4. Çeyrekteki rakama bağlı olarak gerçekleşecek. Önümüzdeki yıl için 5.8 piyasa tahminin oldukça yukarısında.

V tipi toparlanma oldu ama bunun geri geliş kısmı 3. Çeyrekte oldu. Dolayısıyla yaşandı ve geride kaldı. Bundan sonra dünya ile birlikte büyümenin toparlanması devam edecek mi yoksa biraz tökezleme mi göreceğiz bunu anlamaya çalışıyoruz. Yüksek bir büyüme var, önemli olan kaynak meselesi Türkiye’nin büyümesi için ya iç ya da dış tasarrufu kullanacaksınız. İç tasarrufu, kredi büyümesini biz bu yıl epey kullandık. Önümüzdeki yılı aslında bu yıla çektik. “Dışarıdan fon sağlamamız mümkün olur mu?” şu anda risk primimiz çok yüksek, burada da zorlanıyoruz. Dolayısıyla ben burada yan senaryoya daha yakınım.

Kaynak:Bloomberg HT