Uzmanlardan ilk buluşma için tavsiyeler

08 Eylül 2021 Çarşamba, 14:51

İlk buluşmalar nasıl olurdu? Buluşmalara nasıl hazırlanıp heyecanla giderdik? Bunların hepsi pandemi sebebiyle unutuldu. Artık buluşmalar yavaş yavaş “görüntülü aramalara” dönüşse de vaktimizin büyük bir kısmını birlikte geçireceğimiz, belki de birlikte yaşlanacağımız doğru insanı bulmak için ilk buluşmalar son derece önemli.

Herkesin kendine göre bir zevki, flört etmesi için bazı kriterleri bulunuyor ancak bilim dünyası, yapmış olduğu geniş çaplı araştırmalar sayesinde ilk buluşmada hangi adımların atılması gerektiğini, hangi davranışların yanlış olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor.

İşte araştırmalara göre ilk buluşmada neler yapmanız gerektiğine dair önemli detaylar

"Kadınlar, muhabbetin durgun gittiği anlarda kontrolü karşı tarafın geçirmesini istiyor olabilir"

Profesör Psikolog Marisa T. Cohen’in 390 katılımcı ile gerçekleştirdiği bir araştırmada, kadınların ilk buluşmada muhabbetin erkekler tarafından yönetilmesini istediği ortaya çıkıyor. Kadınlar, özellikle muhabbetin tıkandığı durumlarda konuşacak yeni konuların karşıdaki kişi tarafından bulunmasını istiyor.

Araştırma sonuçları bunu gösteriyor diye ilk buluşmada karşı tarafın konuşmasına izin vermemezlik yapmayın. Konuşacak yeni bir konu bulsanız bile, karşı tarafın bu konu hakkındaki düşüncelerini merak ettiğinizi belirterek muhabbeti iki kişilik sürdürmelisiniz.

"Sanılanın aksine uzun süreli göz temasları kurmayın, yanlış anlaşılabilirsiniz"

Sürekli göz teması kurmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyor olabilirsiniz.2013 yılında Freiburg Üniversitesi'nden araştırmacıların yayınladığı bir makale, bugüne kadar ikna edici bir davranış olarak görülen göz temasının aslında itici bir davranış olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmanın baş yazarlarından Frances S. Chen ve Julia A. Manson, araştırmaya katılanları iki farklı kategoriye ayırdı. İlk kategorideki katılımcılardan, sosyopolitik konular hakkında konuşmalar yapan insanları izlemelerini istendi. Konuşmayı yapan kişiyle uzun süreli göz teması kurmaktan kaçınan katılımcılar, öğrendikleri bilgilere inanmaya daha meyilli hale geldiler.

İkinci kategoriye ayrılan katılımcılardan ise konuşmayı yapan kişinin doğrudan gözlerine ve ağzına bakmaları istendi. Bütün konuşmayı bu şekilde bitiren katılımcılar, önceki grubun aksine karşı tarafın söyledikleri şeye inanmakta zorluk çekti.

Araştırmadan da anlaşılacağı üzere gereğinden fazla göz teması kurmak, karşı tarafta güvenilir olup olmadığınıza dair şüphe uyandırabiliyor. İlk buluşmada bütün konuşma boyunca göz temasından kaçınmanız da yanlış olabilir. Gözleriniz karşı taraf yerine sürekli başka yerde olursa, partneriniz kendisini beğenmediğinizi düşünebilir.

İLK İZLENİM, DÜŞÜNÜLENDEN ÇOK DAHA ÖNEMLİ

Önemli bir iş görüşmesinde veya ilk buluşmada karşı tarafta yaratacağınız ilk izlenim önemlidir. Princeton Üniversitesi’nde psikolog Janine Willis ve Alexander Todorov, yaptıkları araştırmalar sonucunda ilk izlenimin saniyeler içerisinde gerçekleştiğini, karşı tarafın sizin hakkınızdaki bazı temel kanılara çok kısa bir sürede vardığını belirtiyor.

McGill Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı bir diğer araştırma ise ilk izlenimde öz güven ve refah seviyenizin son derece önemli olduğunu gösteriyor.

2017 ve 2018 yılları arasında toplamda 372 kişinin katıldığı bu araştırmada insanların, kendinden emin, hayatından memnun ve öz güvenli olup da bunu yansıtmaktan çekinmeyen kişilere karşı daha fazla ilgi duyduğunu ortaya çıkardı.

"İlk buluşmanın bir son olmasını istemiyorsanız, vedalaşırken fiziksel temasta bulunabilirsiniz"

Profesör Psikolog Marisa T. Cohen’in aynı katılımcılarla yaptığı araştırma, kadınların vedalaşırken karşı tarafın hangi hareketleri sergilediğine dikkat ettiğini gösteriyor. Araştırmaya göre kadınlar, partnerinin tekrar görüşmek isteyip istemediğini vedalaşırken sarılma ya da öpme gibi fiziksel temasta bulunup bulunmadığına göre anlıyor.

Yani ilk buluşmanızın bir son olmasını istemiyorsanız ve partnerinizle görüşmeye devam etmek istiyorsanız, bunu vedalaşırken göstermekte fayda var. Yine aynı yöntemi bir daha görüşmek istemediğiniz birisine karşı “yapmayarak” uygulayabilirsiniz.

"Karşı taraftan hoşlandıysanız vedalaşırken elini sıkmayın, el sallamayın"

Yapılan araştırmalara göre kadınlar, vedalaşırken el sıkıştığı ya da el salladığı takdirde karşı tarafın bir daha görüşmek istemediklerini düşünüyor. Vedalaşırken sanki yöneticisiyle karşılaşmış bir çalışan gibi karşı tarafın elini sıkmamakta fayda var.

"Kadınlar ilk buluşmada gelecekten, erkekler ise konuyu cinselliğe getirmekten hoşlanıyor"

Marisa T. Cohen’in yaptığı araştırma, her iki cinsiyetin de karşı taraftan hoşlandığı takdirde hangi konuları konuşacağını ortaya çıkardı. Bu kanıya sadece 390 katılımcının ortak görüşleriyle varmak mümkün değil, ancak bu araştırmada kadınlar, eğer karşı taraftan hoşlandıysa konuyu bir şekilde gelecek planlarından, erkekler de yine aynı durumda konuyu cinselliğe getirmekten hoşlanıyor.

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