Üzüm çekirdeği yağı litresi bin liradan satılıyor

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 00:00

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, pekmez, reçel ve üzüm suyu yaptıkları üzümlerin çekirdeklerinden yağ üretmeye başladıklarını söyledi.

Bu sürecin son derece zahmetli olduğuna dikkat çeken Ünal, “Üzümlerin posasından kalan çekirdekleri atmak yerine kurutarak değerlendirmeye başladık. Posadan ayırdığımız çekirdekleri sıkarak yağ elde ediyoruz. Soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen üzüm çekirdeği yağı, kozmetik ve eczacılık sanayisinin yanı sıra bazı yemeklerde sos olarak da kullanılabiliyor” dedi.

'ÜZÜM VÜCUDUN DOKU YENİLEME İLACI'

Üzüm çekirdeği yağının sağlık sektöründe yaygın olarak kullanıldığına dikkat çeken Ünal, şöyle konuştu:

“Çekirdek yağı içerisinde asitlerin yüzde 90'a yakını doymamış yağ asitleri. Bu yönüyle içerisindeki bileşikler, C ve E vitaminleri. Antioksidan madde içermekte. Özellikle E vitamini açısından çok daha yoğun bir kaynak. Üzüm sadece damak tadı değil, vücudun doku yenileme ilacı. Yağın içindeki bileşikler vücutta serbest radikallerin oluşturduğu maddeleri engellediği için aynı zamanda anti-kanserojen olarak nitelendirilebilir. Bunun yanında yaşlanma karşıtı olarak da kullanılıyor. Yurt dışında, özellikle Fransa ve İtalya gibi ülkelerde yoğun üretimi yapılmakta. Bizim ülkemizde de artık değerlendirilmeye başlandı.

'KOZMETİK SANAYİNİN YENİ KURTARICISI OLACAK'

Üzüm çekirdeğinin yaşı, oldukça kıymetli bir üründür. Biz, çok değerli olan bu ürünle üzümün katma değerini arttırarak üreticilerimize fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Bu ürün, kozmetik sanayiinde ve eczacılık sanayiinde kullanabiliyor. Hem de yemeklerde özel bir sos olarak değerlendirilebiliyor. Doğrudan tüketimi mümkün olan bu ürünü, mevcut kullandığımız kozmetiklerin içine ilave edebiliyoruz. Geniş bir kullanım alanına sahip, çok katma değerli bir ürün. 50 mililitrelik ürün, yaklaşık 50 lira değerinde.

'100 KİLO ÜZÜMDEN 6-20 LİTRE ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI ÇIKIYOR'

Soğuk sıkımda kullandığımız farklı türdeki üzüm çekirdeklerinin yağ oranları değişebiliyor. Çekirdek yağı verimi, üzüm çeşidine göre değişiyor. Yüzde 6 ile 20 arasında bir randımana sahip. Yani 100 kilogram çekirdekten 6 ila 20 litre arasında çekirdek yağı elde edebiliyoruz.”