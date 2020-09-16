Uzun vadeli kredi borcu azaldı, 162,2 milyar dolar oldu

16 Eylül 2020 Çarşamba, 11:04

Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 16,8 milyar ABD doları azalarak 162,2 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 199 milyon ABD doları azalarak 8,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,5 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 600 milyon ABD doları azalışla 20,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözleniyor.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 1,1 milyar ABD doları azalarak 2,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 9,3 milyar ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 684 milyon ABD doları azalarak 6,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözleniyor.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 589 milyon ABD doları artışla 6,2 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 370 milyon ABD doları azalışla 1,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 14,8 milyar ABD doları azalarak 110,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 206 milyon ABD doları azalarak 8,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 162,2 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %62,8'inin ABD doları, %34,0’ının Avro, %2,5’inin Türk lirası ve %0,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,5 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %39,3’ünün ABD doları, %43,4’ünün Avro, %15,1’inin Türk lirası ve % 2,2’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülüyor.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Temmuz sonu itibarıyla, 162,2 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %43,7’sini finansal kuruluşların, %56,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 8,5 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %83,5’ini finansal kuruluşların, %16,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 41,9 milyar ABD doları tutarında olduğu gözleniyor.