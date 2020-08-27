Vaka sayısı artışa geçince yeniden esnek çalışma sistemine geçildi

27 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Kamuyla ilgili düzenleme yapıldı ancak özel sektördeki milyonlarca çalışan ise kaderiyle baş başa bırakıldı. Onlar için hiçbir düzenleme yok. İşveren nasıl isterse öyle çalışmaya devam edecekler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgeye göre çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek. Yani kamudaki kadrolu, sözleşmeli, geçici gibi tüm personel esnek çalışma yapabilecek.

Buna dair usul ve esaslar üst yönetici tarafından belirlenecek. Üst yöneticiler bu yetkiyi devredebilecek. Dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmediklerinde idari izinli sayılacak. Esnek çalışma yöntemlerinden yararlanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini yerine getirmiş kabul edilecek.

Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit tutulacak. Uzaktan ya da dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olacak ve amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacaklar.

Hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar da çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorunda olacak. Buna göre idari izinli olanlar il dışına çıkamayacak. Buna ancak amir izin verebilecek.

‘KAMU ŞEKİLLENMELİ’

Birleşik Kamu-İş Başkanı Mehmet Balık, öğretmenlerin seminerlere devam ettiklerini ancak onların da bu şartlarda bir arada bulunmalarının doğru olmadığını söyledi.

Kamunun yeniden şekillenmesi gerektiğini belirten Balık, “Virüsler artık çağımızın hastalığı. Bu nedenle de insanların kalabalık ortamlarda bulunmalarını engelleyecek çalışma ortamları oluşturmak gerekiyor. Uzaktan çalışma şimdilik bir noktaya kadar etkili olur. Sonrası için yeni yöntemler bulmak gerekiyor. Kamunun devasa binalarda değil, işin yapılacağı küçük merkezlerde devam etmesi gerekiyor. Büyük vergi daireleri yerine örneğin her mahallede vergilerin ödenebileceği birimler oluşturulmalı. Devlet virüse karşı yeniden yapılandırılmalı” dedi.