Vakıf için Saray'a sınırsız personel görevlendirme yetkisi!

31 Mart 2021 Çarşamba, 11:10

AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan, “Turizmi Teşvik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” torbasına Yunus Emre Vakfı’yla ilgili düzenlemeler de konuldu.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre; Vakfın yönetim yapısında değişiklik yapılmasını içeren teklifle Cumhurbaşkanı’na sınırsız personel görevlendirme yetkisi de verildi.

Turizmi Teşvik Kanunu’nda değişiklik teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifte, Yunus Emre Vakfı’nın Mütevelli Heyeti ile personel görevlendirme sisteminde değişiklik yapılması yer aldı.

Yunus Emre Vakfı’na ilişkin değişiklik tekliflerinin amacı, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum” olarak açıklandı. Buna göre, vakfın mütevelli heyeti üyeleri arasında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve MEB Müsteşarı ifadeleri, “Bakan Yardımcısı” olarak değiştirildi.

KAMUDAN GÖREVLENDİRME

Teklifte “İhtiyaç duyulan personelin diğer kamu kurumlarından görevlendirilmesine yönelik” bir madde yer aldı. Maarif Vakfı Kanunu’ndaki düzenleme esas alınarak hazırlandığı belirtilen madde ile başka kamu kurumlarında istihdam edilen memurların vakıfta görevlendirilmesinin önü açıldı.

Bu kapsamda görevlendirilecek personelin en fazla iki yıl vakıfta çalışabileceği, bu süre içerisinde asıl görevlerinden, “Aylıklı izinli” sayılacağı bildirildi. Bu madde çerçevesinde yurtdışına gönderilen personelin görev yerine gidiş ve geliş harcırahı ile yurtdışında görev yaptığı sürece alacağı ücretin vakıf bütçesinden karşılanacağı belirtildi.

Yunus Emre Vakfı’nda görevlendirilecek kamu personeli sayısını belirleme yetkisinin de ise Cumhurbaşkanı’nda olması öngörüldü.