Vakıfbank'ın rakibi: "Kendimizi kurtarmak istiyoruz"

26 Nisan 2021 Pazartesi, 12:29

Temsilcimiz Vakıfbank'ın 1 Mayıs’ta Imoco Volley ile İtalya'daki AGSM Forum Verona salonunda oynayacağı CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali öncesi, iki takım da şampiyonluğa odaklanmış durumda.

Imoco Volley’in Fildişi asıllı İtalyan voleybolcusu Miriam Sylla, CEV'e yaptığı açıklamada Vakıfbank’ın ne kadar iyi bir ekip olduğuna ve kendi takımının durumuna değindi:

"Vakıf elbette çok sağlam bir takım ama umarım uzun zamandır özlediğimiz kupayı eve getirmek için doğru anahtarı bulabiliriz."

"ZORLU BİR FİNAL BEKLİYORUZ"

Sylla, "Güzel bir ekip ruhuna sahibiz, elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız" ifadeleriyle sözlerine devam etti. Vakıfbank'ın güçlü bir ekip olduğunu ve çekişmeli bir final maçı olacağını düşünen smaçör, açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı: "Zorlu bir final bekliyoruz ve kendimizi kurtarmak için can atıyoruz."

2017 yılında Imoco Volley'e transfer olan smaçör, takımı ile 2015-2016 İtalya Kupası, 2018 İtalya Süper Kupası, 2018–2019 İtalya Ligi, 2019 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2019-2020 İtalya Kupası ve 2019 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu, 2018–2019 CEV Şampiyonlar Ligi ikinciliği yaşamıştı.

Sylla, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası ve 2019 Avrupa Şampiyonası'nda "En İyi Smaçör" seçilmişti.



