Vali özür diledi CNN ekibi serbest

29 Mayıs 2020 Cuma, 15:19

ABD’nin Minneapolis kentinde silahsız olduğu halde yere yatırılarak gözaltına alınan George Floyd’un boğularak öldürülmesiyle başlayan protestoları kaydeden CNN Televizyonu ekibi gözaltına alındı. Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinden canlı yayına bağlanan muhabir Omar Jimenez, polis tarafından elleri arkadan kelepçelenerek sorguya alındı. Omar Jimenez’le birlikte kameramanı da elleri kelepçelenerek gözaltına alınırken polis, ekibin kamerasına el koydu.

Görüntülerde, Minnesota eyalet polisi tarafından kelepçelenmeden önce Jiminez’in “Nereye isterseniz oraya çekilebiliriz, yolunuzdan çekiliyoruz” dediği kaydedildi.

Polisin kendisini gözaltına alacağı sırada Omar Jimenez, canlı yayında olduklarını söyledi. Ancak polis, Jimenez’e “Gözaltına alındınız” dedi. Jiemenez daha sonra koluna giren polisler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.