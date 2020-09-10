Vali Yerlikaya'dan muhtarlara çağrı

10 Eylül 2020 Perşembe, 10:47

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki 962 mahalle muhtarına çağrıda bulundu.

“Sağlık İçin Hepimiz İçin” Mottosuyla yapılacak denetimlerde başarı için işbirliği ve dayanışma ruhuyla hareket etmenin önemini vurgulayan Vali Yerlikaya, İstanbul’da görev yapan muhtarların gösterecekleri katkı ve destekleri için teşekkür etti.

962 Mahalle Muhtarına hitaben Vali Yerlikaya SMS Mesajında; “Kıymetli Muhtarım, Milletçe Kovid-19 salgınıyla mücadele ediyor ve hayatı daha kontrollü yaşıyoruz. Mücadelemizin başarısı için hepimiz tam bir işbirliği ve dayanışma ruhuyla hareket etmek zorundayız. İstanbul’da yapacağımız “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” denetimlerinde sizin katkı ve desteğiniz çok önemli. Göstereceğiniz gayret için şimdiden teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

KAMUYA AÇIK ALANLARDA DENETİM YAPILACAK

İstanbul’da bugün yapılacak denetimler, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu toplu ulaşım araçları ile yemeiçme ve eğlence yerleri, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, kahvehane, çay bahçesi, düğün-nikâh salonları, berber/kuaför vb. internet kafeler, otogar, taksi ve duraklar, park/piknik ve lunapark gibi yaşam alanlarını kapsayacak.

Denetimler, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, sağlık, güvenlik, zabıta, meslek odaları, mahalle muhtarları ve ilgili kurumların personeliyle oluşturulan denetim ekipleri tarafından yapılacak.