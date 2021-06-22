Validebağ Gönüllüleri, koru içinde nöbet eylemi başlattı

22 Haziran 2021 Salı, 04:00

Validebağ Korusu’nda yapılaşmanın önünü açacak projeye karşı çıkan yurttaş, “Ben imam hatip mezunu muhafazakar bir insanım ve bu projeye karşı çıkıyorum. Yıllardır bu koruya gelir kozalak toplarım. Ağaçlar bile küstü. Buranın talan edileceğini biz hissediyoruz da ağaçlar hissetmez mi?” diye sordu.

İstanbul’un Üsküdar İlçesi Altunizade Mahallesi’nde bulunan ve 1. derece doğal ve tarihi SİT alanı olan Validebağ Korusu bir kez daha yok edilme tehdidi ile karşı karşıya.

Üsküdar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul’un peyzaj girmemiş son korusu olan Validebağ Korusu’nda “Bakım ve Rehabilitasyon Projesi” başlattı.

Bakan Murat Kurum’un “pazartesi çalışmalara başlıyoruz” açıklamasının ardından Validebağ Savunması ve Validebağ Gönüllüleri koruda nöbete başladı. Korunun ‘Millet Bahçesi’ne çevrilerek betonlaşmaya açılacağını savunan yurttaşlar “Validebağ ne park ne bahçedir. Korudur, koru kalacak” diye seslendi.

Öte yandan, ihalenin iptali için gün boyu koruda imza toplanırken, TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İstanbul şubeleri, imar planlarının iptal edilmesi istemiyle dava açtı.

500 ARAÇLIK OTOPARK, YAPAY ÇİM

Bakan, projenin bütçesini 50 milyon TL olarak açıklarken, ihale yaklaşık 18 milyon TL karşılığında Bitki Dünyası Sanayi ve Ticaret isimli şirkete verildi. Kurum, projenin yüzde 50'si için hibe, kalanı için de kredi desteği vereceklerini de eklemişti.

Validebağ Savunması ve Gönüllüleri, ihale şartnamesinde 88 bin metrekare çim döşeneceği ve koruya ışıklandırma direği dikeleceği yönünde ifadelerin yer aldığını da belirtiyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, proje kapsamında daha önce alana 500 araçlık otopark yapma hedefini açıklamıştı.

AĞAÇLAR BİLE KÜSTÜ

Murat Kıroğlu

Torunlarının koruyu göremeyecek olmasından endişe duyan Murat Kıroğlu isimli bir yurttaş, “6-7 yaşımda bu koruya gelir oyun oynardım. Ben imam hatip mezunu muhafazakar bir insanım, bunlarla başlamadı ama bunlar azdırdı. Parkları hep beton yaptılar. Ben bu projeye karşı çıkıyorum. Yıllardır bu koruya gelir kozalak toplarım, ilaç yaparım. Bugün gezdim yalnızca 1 kozalak bulabildim. Ağaçlar bile küstü. Bitkiler de çözdü, buranın talan edileceğini biz hissediyoruz da ağaçlar hissetmez mi? Burası böyle kalsın yani ne olacak. Her yeri parayı satıyorsun sonra vatandaşın yerine gelip konuyorsun. Millet Bahçesi yapacaklarmış. Ben buraya yıllardır girip çıkarım bir kere bile kötü bir olay olduğunu duymadım görmedim. Köpek saldırıyor v.s deniliyor. Sokakta köpek yok mu? Burayla bilerek ilgilenmedi. Burayı atıl bırakıp sonra da dönüştürmeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

“BU PROJE BURANIN ÖLMESİ DEMEK”

Projeye karşı olan mahalle sakinlerinden Semra Cebecioğlu ise, “Burası Anadolu Yakası’nın en büyük yeşil alanlarından biri. Buradaki yaşam çeşitliliği her anlamda çok kıymetli, çiçekleriyle kelebekleriyle ağaçlarıyla... Bu beton şehir içerisinde, buraya geldiğimde mutlu oluyorum, nefes alıyorum. Çocukların da burayı tanımasını istiyorum çünkü burası iyi bir eğitim alanı. Kirpiyi kelebekleri görebilirler, ağaçlar tanıyabilirler. Proje buranın doğasını bozacak. Burası bir koru, orman gibi çeşitliliği çok olan bir mekan. Parkta ise yapay çim gibi bir planları var. Gece aydınlatması yapılmak isteniyor. Burada geceleri yaz aylarında ateş böcekleri yaşıyor. O aydınlanmayla onların da yaşamı etkilenecek. Yapacakları proje burada betonlaşmayı, araçların girişini artıracak. Burası aynı zamanda deprem için toplanma alanı. Bu proje buranın ölmesi demek ben bunu kabul etmiyorum” dedi.

“VALİDEBAĞ YAŞAM ALANIMIZ”

Cihan Uyanık

Validebağ Savunması’ndan Cihan Uyanık ise şöyle konuştu: “Projede sundukları her şey koru için ekolojik yıkım demek. O nedenle bakanın açıklamasını duyar duymaz nöbet çağrısında bulunduk. Validebağ özel bir yer çünkü İstanbul’da kalan neredeyse tek doğal koru. Park yapılmasına karşıyız; İstanbul’daki tüm parklar, yapay çimleri, aydınlatma direkleri ile birbirlerinin aynısı. Çoğu da bir peyzaj şirketini zengin etme amacı taşıyor.

Korunun ihtiyacı olan temizliğinin ve bakımının yapılması. Bunun da uzmanlardan görüşler alınarak ortak bir çalışma ile yapılması lazım. Ayrıca pandemi içerisindeyiz, halkın çok daha büyük ihtiyaçları varken paraların bu şekilde çarçur edilmesi yanlış. Biz burada durmaya Validebağ’ı savunmaya hazırız. Çünkü burası yaşam alanımız.”

VALİDEBAĞ KORUSU;

Türkiye’nin 485 kuş türünden 130’una,

• Türkiye’nin 400’ü aşkın kelebek türünden 31’ine

• İstanbul’daki 2000 tür otsu bitkinin 200’üne ev sahipliği yapıyor.

Koruda, 101 tür ağaç, ağaççık ve çalı saptanmış. Bazıları anıt ağaç statüsünde.

İstanbul’un 2000 tür otsu bitkisinden 200’ü ise Validebağ’da bulunuyor.