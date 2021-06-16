Validebağ Korusu Gönüllüleri direniyor: 'Amaç burayı ranta açmak'

16 Haziran 2021 Çarşamba, 17:50

Yurttaşlar, Validebağ Korusu’nu koru olmaktan çıkarıp park ya da bahçe yapmak isteyen Hilmi Türkmen başkanlığındaki Üsküdar Belediyesi'ne direnmeyi sürdürüyor.

Koru için bir araya gelen Validebağ Gönüllüleri, bugün Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e yanıtlaması için zor sorular yöneltti. Gönüllüler, "Validebağ Korusu’nu koru olmaktan çıkarıp park ya da bahçe yapma projenizi halka rağmen gerçekleştiremezsiniz" diyerek belediyeye seslendi.

Validebağ Gönüllüleri'nden Cumhuriyet TV'ye konuşan bir yurttaş da, Hilmi Türkmen başkanlığındaki Üsküdar Belediyesi'ne tepki gösterdi. "Belediyenin buraya olan iştahı 18-20 senedir var" diyen Validebağ gönüllüsü, "Kendilerince projelerle buraya girmek istediler. Ama hep püskürttük. Esas amaç burada rant alanı yaratmak. Burada yapılmak istenen, bir ucundan dozer sokup, belli bir zaman sonra burayı, aşağıdaki parka yaptıkları gibi, dümdüz etmek. Burada ne yeşil kalır, ne çim kalır..." dedi.

"BURASI ZATEN HALKA AÇIK!"

Belediyenin 'burayı halka açacağız' iddiasına da değinen yurttaş, "Burası zaten halka açık. Onların derdi burayı rehabilite etmek falan değil. Burayı, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi yapılaşmaya açmak ve yok etmek" dedi.