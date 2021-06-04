Yurttaşlar, Validebağ Korusu’nda biriken çöpleri Üsküdar Belediyesi’nin önüne getirdi

04 Haziran 2021 Cuma, 19:52

Validebağ Gönüllüleri, dün Validebağ Korusu’nda topladıkları çöpleri, çöp toplama işini yapmadığını söyledikleri Üsküdar Belediyesi’nin önüne getirerek burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Gönüllüler, okudukları basın açıklamasında “Bizler de Üsküdar Belediye başkanı Hilmi Türkmen’e soruyoruz; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi gereğince, sorumluluk alanınız içerisinde bulunan Validebağ Korusu’ndaki çöpleri toplamak Belediyenizin asli görevlerinden biridir. Bu görevinizi şimdiye kadar neden yapmadınız?” diye sordu.

“Validebağ Korusu’nu mezbelelik hale getirilerek yok edilmesine izin vermeyeceğiz!” diyen Validebağ Gönüllüleri, 2006 yılından beri ranta ve talana açılmak istenen korunun, koru olarak kalması için mücadele edeceklerini vurguladı.

Gönüllüler ayrıca Facebook'ya şu paylaşımı yaptı:

"Üsküdar Belediyesi uzun yıllardır Validebağ Korusu'nda çöp toplamaz. Hep Validebağ Gönüllüleri ve bize katılan mahallelliler toplar. Üsküdar Belediyesi, kendi asli görevini yapmadığı için ortaya çıkan mezbelelik görüntülerini, Koru'ya girip birtakım projeler gerçekleştirmek için bahane olarak kullanıyor. Biz de, Belediye'nin bu oyununu boşa çıkarmak için dün Validebağ'dan topladığımız çöpleri bugün Belediyenin önüne götürüp bıraktık. (Tabii basın açıklamamızı okuduktan sonra her düzgün vatandaşın yapması gerektiği gibi, konteynerlere attık) Sayın Hilmi Türkmen, önce belediye kendi görevini yapsın. Çöpleri düzenli olarak toplasın; ağaçların bakımını düzenli olarak yapsın; kedi ve köpekleri toplayıp aşılarını yapsın, kısırlaştırsın, tekrar Koru'ya bıraksın. Bunun dışında halk olarak Belediye'den başka beklentimiz yok. 2014'ten beri 200.000'in üzerinde imza ile bu irademizi ifade ettik. Halkın iradesine saygı gösterilmesini istiyoruz."

BirGün'de yer alan habere göre, Halkın istemediği ve bilimin reddettiği bir projenin zorla yapılamayacağının altının çizildiği açıklamanın tamamı şu şekilde:

“7000 KADAR BİTKİ VARLIĞINA SAHİP”

“Validebağ Korusu, yaklaşık 354 dönüm büyüklüğü ile Anadolu yakasının en geniş yeşil alanı olmasının yanı sıra aynı zamanda 1. derece Doğal ve Tarihi SİT alanıdır. Koru'nun mülkiyeti Hazine’ye ait olmakla birlikte bir kısmı Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilmiştir.

2020 Mart ayında da Validebağ Korusu’nun yaklaşık ¾’lük bölümü, bakım ve düzenleme yapılması amacıyla iki yıllığına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Üsküdar Belediyesi’ne tahsis edildi.

Koru, 71 tanesi anıt ağaç ve korumaya değer yaşlı ağaç olmak üzere yaklaşık 101 adet ağaç, ağaççık ve çalı türü, 200 küsur kadar da otsu, yumrulu ve soğanlı bitki türü olmak üzere 7000 kadar bitki varlığını ile zengin bir ekosisteme sahiptir.

Korudaki bu biyoçeşitlilik doğal gürültü engelleyicisi olmanın yanı sıra karbon ve toz tutarak da soluduğumuz havayı temizleyerek kentimizin akciğeri görevini de görmektedir. Ayrıca doğal kent kliması özelliği ile de kent ekolojisinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır."

NE OLMUŞTU?

Validebağ Korusu’nda AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin yapmak istediği projede, 1. derece doğal sit alanı olan koruda, ‘Validebağ Korusu Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi’ adı altında adeta bir katliam hedefleniyordu. 500 araçlık otopark, aydınlatma direkleri, festival alanı gibi uygulamalarla koruyu ranta açan projeye Validebağ Gönüllüleri ise geçit vermemek için direniyor. Gönüllüler, Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü’ne giderek rantın projesine ilişkin yüze yakın itiraz dilekçesi vermişti.