Validebağ'da ikinci zafer

25 Haziran 2021 Cuma, 14:50

İstanbul’un Üsküdar İlçesi'nde bulunan ve 1. derece doğal ve tarihi SİT alanı olan Validebağ Korusu'nun Millet Bahçesi yapılmasının önünü açacak projeye ilişkin yargıdan sevindirici ikinci bir karar geldi.

Üsküdar Belediyesi'nin yapmak istediği projeye karşı yurttaşların direnişi devam ederken, 2018 yılında Validebağ Gönüllüleri tarafından Millet Bahçesi projesine karşı açılan davada mahkeme, plana izin veren Koruma Kurulu kararının yürütmesini durdurdu.

Önceki gün Koruma Amaçlı İmar Planı da (KANİP) İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

‘ORTADA ARTIK KURUL İZNİ VE PLAN YOK’

Kararı değerlendiren avukat Onur Cingil, “Böylelikle yapılan ihaleye ilişkin uygulama yapılamayacağı ikinci kez tescillenmiş oldu. Hem ortada Koruma Kurulu'nun izni yok hem de bir plan yok” dedi.

‘MİLLET BAHÇESİ DEĞİL ÇİVİ BİLE ÇAKAMAZSINIZ’

Kararın ardından Validebağ Gönüllüleri tarafından yapılan açıklamada, “Derneğimizin açtığı davada ‘Millet Bahçesi dahil hiçbir yapılaşma yapılamaz’ denilerek yürütmeyi durdurma kararı alındı. Kısacası millet bahçesi de dahil koruya en ufak bir çivi bile çakamazsınız!” denildi.

2020 yılında korunun tahsis edildiği Üsküdar Belediyesi, “Validebağ Korusu Düzenleme Rehabilitasyon” projesi başlattı ancak belediyenin elinde yeni bir proje bulunmuyor, mevcut proje 2018 yılında hazırlanan “Validebağ Korusu Millet Bahçesi Peyzaj Uygulama Projesi”ne dayanıyor.

İhalesi yapılan projede, koruya yapay çim döşemesi ve aydınlatma direkleri yerleştirilmesi gibi, korunun doğal dokusunu bozacak uygulamalar yer alıyor.

Validebağ direnişçileri ihale iptal edilene kadar nöbetlerini sürdürmekte kararlı.