Vali'den korkutan uyarı: Vakalar patladı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, ilçe müftüleri toplantısında koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "İlimizde vakalar patlama yaptı. Vatandaşlarımızı ciddiyetle uyarıyoruz. Çok sıkı tedbirler almak istemiyoruz, ancak buna mecbur kalabiliriz" dedi.

(İHA)
03 Eylül 2020 Perşembe, 18:31
Abone Ol google-news

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, ilçe müftüleri toplantısında koronavirüs sürecinde yaşanan sorunlardan söz ederek, daha çok tedbir alınması ve alınan tedbirlere riayet edilmesi gerektiğini söyledi. 

Pandemi sürecinde diyanet personelinin hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden Ayaz, bu süreçte belirlenen kurallara uyulması için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını ifade ederek, vatandaşların kurallara mutlak suretle uyması gerektiğini belirtti. 


Video Haberler