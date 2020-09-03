Vali'den korkutan uyarı: Vakalar patladı

03 Eylül 2020 Perşembe, 18:31

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, ilçe müftüleri toplantısında koronavirüs sürecinde yaşanan sorunlardan söz ederek, daha çok tedbir alınması ve alınan tedbirlere riayet edilmesi gerektiğini söyledi.

Pandemi sürecinde diyanet personelinin hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden Ayaz, bu süreçte belirlenen kurallara uyulması için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını ifade ederek, vatandaşların kurallara mutlak suretle uyması gerektiğini belirtti.