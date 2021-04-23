Valiliğin 'İmamoğlu' açıklamasına İBB'den 'aynı şekilde' yanıt

23 Nisan 2021 Cuma, 17:44

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Valiliği arasında '23 Nisan' polemiği yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen 23 Nisan törenlerindeki özensizlik için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'yı "zavallılık" diyerek eleştirmesinin ardından İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu'nu hedef alan bir açıklama yapılmıştı.

Bu açıklamaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Twitter üzerinden yanıt verdi.



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "23 Nisan gibi, ulusumuzun birlik ve beraberliğini simgeleyen böylesine özel bir günde kullanılan üslubu ve sergilenen tavrı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz" denilmişti.

İBB'nin, İstanbul Valiliği'ne verdiği yanıt aynı ifadelerle oldu. İBB'nin yanıtında, "23 Nisan gibi, ulusumuzun birlik ve beraberliğini simgeleyen böylesine özel bir günde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün özensiz ve yakışıksız bir tören düzenlemesine müsaade eden İstanbul Valiliği’nin bu tavrını kamuoyunun takdirine sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.