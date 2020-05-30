Valilik, HDP İl Eş Başkanları için “sözde” ifadesini kullandı

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 09:21

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP il binasına operasyon düzenlendi.

Güvenlik güçlerinin il binasında yaptığı aramada, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın posterinin de olduğu bazı doküman ile bilgisayarlara el konuldu.

Operasyonda HDP Batman İl Eş Başkanları Fatma Ablay ve Ömer Kulpu gözaltına alındı.

VALİLİK: SÖZDE İL EŞBAŞKANLARI

Batman Valiliği, gözaltılarla ilgili yaptığı açıklamada HDP Batman İl Eş Başkanları Ömer Kulpu ve Fatma Ablay için “sözde il eşbaşkanları” ifadesini kullandı.

Valilik'in açıklaması şu şekilde:

"Batman Emniyet Müdürlüğü'ne 29 Mayıs 2020 tarihinde intikal eden bir ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, ilimiz Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren HDP (Halkların Demokratik Partisi) İl Başkanlığı binasında arama yapılmıştır. Batman HDP milletvekilleri ve avukatlarının da hazır bulunduğu arama neticesinde çok sayıda örgütsel ve bazı teröristlere ait fotoğraf, afiş, yasaklı kitap ve suç unsuru olan dijital materyallere el konulmuş, sözde il eşbaşkanları Ömer Kulpu ve Fatma Ablay isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir."